De Bruyne geeft uitleg bij z'n viering en vond het niet zo vreemd dat het moeizaam liep: “Denen gewoon lastige tegenstander”

Rode Duivels DUIVELSE DILEMMA’S. “Onder Wilmots hebben we meer progressie geboekt dan met Leekens”: Thibaut Courtois op de rooster gelegd

16 juni Tijdens het EK leggen wij de Rode Duivels op de rooster in de reeks ‘Duivelse Dilemma’s’. Vandaag is het de beurt aan Thibaut Courtois. Hij krijgt enkele moeilijke keuzes voorgeschoteld. Racing Genk of Real Madrid? Spaanse of Israëlische vrouwen? En gaat hij voor Georges Leekens of Marc Wilmots? Kijk in bovenstaande video naar zijn weloverwogen en eerlijke antwoorden.