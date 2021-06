De Bruyne en Witsel staan er ondanks blessures, nu Eden Hazard nog: “De volgende stap is een assist of een goal”

Rode DuivelsAquí estamos, Sevilla. Tegen wie de Rode Duivels er zullen spelen, dat weten we nog niet. Wel dat De Bruyne en Witsel er zullen staan. Maar Eden? “De volgende stap is een assist of een goal.”

“Ik denk dat we veel geleerd hebben.”

Aldus sprak Kevin De Bruyne – ‘Star of the Match’, gisteravond in Sint-Petersburg. Het moet niet elke keer Romelu Lukaku zijn.

De Bruyne was goed. Niet geniaal, zoals in Denemarken, maar wel wederom cruciaal. Zijn hoekschop resulteerde in de 0-1, z’n pass naar Lukaku in de eindstand. “Het was oké, ja.” Dat z’n haarfijne assist op Lukaku (jammer genoeg) afgekeurd werd voor buitenspel, was op het einde van de avond niet meer dan een fait divers.

Veel leuker is de statistiek die op dat moment viraal ging. Dat geen enkele speler op dit EK al meer kansen heeft gecreëerd dan Kevin De Bruyne. De teller staat op negen. En dan moet je weten dat hij amper 134 van de 270 minuten speelde – juist, die oogkasbreuk.

Veel hinder lijkt hij er niet meer van te ondervinden.

“Ach, ik doe gewoon wat ik altijd al gedaan heb: kansen creëren voor de ploeg. Dat is niet anders dan toen ik 18 was en nog bij Genk speelde. Het enige verschil is dat ik intussen boven de 550 wedstrijden zit.”

De Bruyne is hoe dan ook – net op tijd – klaar voor de ‘Do or Die’-wedstrijden die er straks aankomen. “Dat wordt heel anders dan deze groepsfase. We mogen vanaf nu niet te veel fouten meer maken, of het is gedaan.”

Volledig scherm © BELGA

Vandaar dat we de komende weken de coolste Witsel, de fijnste De Bruyne en de vinnigste Eden nodig hebben. Drie jongens die elk met hun verhaal naar dit EK toeleefden. De ene herstellend van een scheur in de achillespees, de ander met een operatie in allerijl aan zijn gezicht en de laatste met een broze enkel waar hij al twee jaar mee sukkelt. “Als je me voor het EK - en dan bedoel ik voor de oefeninterland tegen Griekenland – had gevraagd wat ik na de groepsfase wou bereiken, dan heb ik 9/9 gezegd en iedereen fit”, glunderde Martínez. “Ik ben ook echt in de wolken. Niet vergeten dat Kevin en Axel niet gespeeld hebben in de oefeninterlands, hé. En Eden slechts acht minuten. Dus ja, ik ben zeer tevreden met het oog op de volgende ronde.”

Mirakel

Te meer omdat naast de doorslaggevende De Bruyne een Axel Witsel speelde die precies nooit geblesseerd is geweest. Het mirakel wordt met de dag nóg straffer. Witsel draaide anderhalf uur probleemloos mee tegen Finland, straalde zijn gekende rust uit en recupereerde ballen a volonté. Il faut le faire.

De Bruyne en Witsel zijn zekerheden voor Sevilla. Je weet nu al wat we aan hen zullen hebben.

Maar durft u met zekerheid te stellen dat Eden Hazard zondag in Spanje top zal zijn? Eden deed zijn best tegen de Finnen. Was ook gevaarlijk, maar de sprankel ontbrak. Dat komt deels natuurlijk omdat de lat voor Hazard (heel) hoog ligt sinds zijn fabelachtige match tegen Brazilië. Aan die standaard wordt-ie afgemeten. “Ach, ik maak me niet ongerust”, suste Martínez. “Eden bleef gaan. Hij bracht zichzelf in gevaarlijke posities, draaide links en rechts weg… Hij oogt sterk, ‘happy’ ook. En zijn lichaam reageert goed. Ik maak me dan ook hoegenaamd niet ongerust. De volgende stap is gewoon die finale pass, die assist en dat doelpuntje. Hij was er al dichtbij.”

Alvast één opsteker: Hazard speelde voor het eerst sinds 23 november 2019 (!) - een competitieduel met Real tegen Real Sociedad - negentig minuten. Ook al toonde hij tussendoor even een pijnlijke grimas op het gezicht.

Op naar Sevilla.

Volledig scherm © AFP

Zelf je ploeg samenstellen? Surf naar goudenek.be en maak kans op talloze speeldagprijzen!

Speel mee met het Gouden EK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Bekijk ook: