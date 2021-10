De Bruyne: “Als ik vantevoren had geweten hoe mijn enkel er achteraf aan toe zou zijn geweest, dan had ik niet gespeeld tegen Italië”

Rode DuivelsOnze chef voetbal Stephan Keygnaert had voor VTM NIEUWS een exclusief en uitgebreid gesprek met Kevin De Bruyne (30). De dirigent van de Rode Duivels en Manchester City vertelde in het voetbalcentrum van Tubeke onder meer over de druk die al dan niet bestaat om de Nations League te winnen, het verliezen van de Champions League-finale en de niet al te grote ontgoocheling na de uitschakeling op het EK tegen Italië, een match die hij achteraf bekeken liever niet gespeeld had.

“We hebben er met de Rode Duivels alles aan gedaan om zo goed mogelijk te kunnen spelen op het EK, maar meer dan dat konden we op dat moment ook niet doen”, vertelt De Bruyne in het gesprek. “Het WK in Rusland was volgens mij het beste moment om iets te winnen met de nationale ploeg, op het voorbije EK zaten we met een paar sleutelspelers gewoon niet in het beste moment in onze carrière. In die zin was ik niet zo ontgoocheld.”

Bekijk hieronder: “Ontgoocheling was niet zo groot na EK”

“Als ik spreek voor mezelf: ik ben gekomen met een blessure aan mijn oogkas en na drie matchen ben ik met een nog zwaardere enkelblessure vertrokken. Ik wist meteen dat het erg was met mijn enkel na die tackle tegen Portugal. Tegen Italië heb ik dan met twee inspuitingen gespeeld. Als ik vantevoren had geweten hoe mijn enkel er achteraf aan toe zou zijn geweest, dan had ik niet gevoetbald.”

Bekijk hieronder: “Sinds de botsing met Rüdiger weet ik niets meer van de CL-finale”

In het gesprek praat De Bruyne ook openhartig over hoelang hij nog wil doorgaan bij de Rode Duivels en over het leven als familie-/voetbalman in Manchester. Wist u bijvoorbeeld dat hij net als Cristiano Ronaldo geen Cola drinkt en bij niet-voetbalavonden om 22 uur onder de wol kruipt? Ook de filosofie van Pep Guardiola komt ter sprake. “Hij kan kwader zijn na een 1-0-zege waarbij we slecht speelden, dan na een nederlaag waarin we wel goed voetbalden zoals recent nog tegen PSG. Roberto Martínez is ook een beetje zo.”

Het volledige interview met De Bruyne is te bekijken op VTM GO.

Volledig scherm Kevin De Bruyne in gesprek met onze chef voetbal Stephan Keygnaert. © HLN

