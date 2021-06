De ‘bromance’ tussen gouden duo Lukaku en De Bruyne gaat ver terug: “Ik kan Kevin álles zeggen”

Rode DuivelsDe handshake mocht weer bovengehaald. Romelu Lukaku (28) en Kevin De Bruyne (29) leidden de Rode Duivels gisteravond eigenhandig naar een 0-2-overwinning in de laatste EK-groepsmatch tegen Finland. ‘KDB’ geeft aan, ‘Big Rom’ werkt af - that’s how it goes. Of hoe ze elkaar blindelings begrijpen, op én naast het veld. “Met Kevin heb ik de beste band.”

In de 65ste minuut leek het prijs te zijn. Na een splijtende pass van De Bruyne door het midden draaide Lukaku vinnig door om de 0-1 binnen te knallen. De VAR trok echter de buitenspellijn en die was onverbiddelijk: Lukaku stond centimeters offside. In de slotfase was het wél raak. Met opnieuw dezelfde hoofdrolspelers. De Bruyne buitenkantje voet richting Lukaku, die zijn tegenstander aftroefde en de 0-2 tegen de netten schoot. ‘KDB’ en ‘Big Rom’ zochten elkaar vervolgens op, de typische handshake volgde.

Een handshake die we nu op alle grote toernooien die deze generatie speelde te zien kregen. Zo gaf De Bruyne op het WK 2014 de assist voor het cruciale doelpunt van Lukaku in de verlengingen tegen de Verenigde Staten. De middenvelder was eveneens aangever van Lukaku op het EK 2016 tegen Ierland en op het WK 2018 in de openingsmatch tegen Panama. Gouden duo.

De cijfers liegen niet. Bij de Rode Duivels is er geen efficiënter duo. Dertien keer was de tandem De Bruyne-Lukaku goed voor een doelpunt. ‘KDB’ gaf tien assists voor Lukaku, die zijn maatje dan weer drie keer liet scoren.

Dat beide spelers ook naast het veld een goede band hebben, staat buiten kijf. Al jaren komen Lukaku en De Bruyne bijzonder goed overeen. Ze kwamen elkaar voor het eerst tegen in de Belgische competitie, trokken nadien allebei naar Chelsea, waar ze een moeilijke periode kenden, en bouwden intussen een fantastische carrière op.

“Met Kevin heb ik de beste band”, vertelde Lukaku eerder deze maand nog in het VTM-programma Deviltime. “Mensen zien het misschien niet altijd, maar dat is wel het geval. Hoe dat komt? Als je Kevin goed kent, dan weet je dat hij precies een Afrikaan is van binnen. Hoe beter ik Kevin leerde kennen, hoe meer ik dat in hem zag. Hij luistert naar dezelfde muziek, de manier waarop hij zich gedraagt en met zijn familie bezig is... Ik kan hem iets zeggen en ik weet dat het nooit naar buiten zal komen. Ik heb Kevin al dingen gezegd, en hij mij ook die ik nooit zou zeggen. Ik weet dat ik hem kan vertrouwen en hij mij ook.”

Volledig scherm Lukaku en De Bruyne op het WK 2014 tegen de Verenigde Staten. © BELGA

Volledig scherm De Bruyne en Lukaku op het EK 2016 tegen Ierland. © BELGA

Volledig scherm De Bruyne en Lukaku op het WK 2018 tegen Panama. © Photo News

Volledig scherm Lukaku en De Bruyne op het EK 2021. © AFP