DE BONDSCOACH SPREEKT, DEEL 2. Roberto Martínez ziet Lukaku weer lachen bij Inter: “Romelu heeft liefde nodig om te kunnen presteren”

Rode DuivelsGisteren gaf bondscoach Roberto Martínez zijn mening over Eden Hazard en Charles De Ketelaere , vandaag laat-ie z'n licht schijnen op de andere Duivels. Onder meer op Romelu Lukaku en Dries Mertens, die na negen jaar Napoli voor een avontuur bij Galatasaray koos. “Hij kan ook in Turkije een legende worden.”

Over Romelu Lukaku: “Hij lacht weer”

Romelu Lukaku komt sinds deze zomer weer uit voor Inter, de club die hij een jaar geleden nog verliet voor Chelsea. Daar aardde ‘Big Rom' echter nooit. “Romelu is een voetballer die speelt met hart, met veel emoties", weet Roberto Martínez. “Hij heeft liefde nodig om te kunnen presteren. Bij Chelsea voelde hij geen connectie, het was moeilijk om een kleedkamer die net de Champions League had gewonnen binnen te komen. Nu ziet hij er weer blij uit, hij lacht. Dan komt het beste in Romelu naar boven.”

Over Dries Mertens: “Hij kan ook in Turkije een legende worden”

Dries Mertens verliet dan weer na negen jaar Napoli. De 35-jarige spits werd met grote trom onthaald bij de Turkse topclub Galatasaray. “Een fantastische transfer", vindt Martínez. “Ik maakte me een beetje zorgen om het project waarvoor Dries zou kiezen. Napoli is heel specifiek, het is bijna een religie. De fans staan er dicht bij de spelers - dat is ook zo bij Galatasaray. Dries heeft dat nodig en Galatasaray heeft ook iemand als Dries nodig. Hij kan ook in Turkije een legende worden.”

Volledig scherm Dries Mertens. © Galatasaray

Over Axel Witsel: “De zes is zijn positie”

Ook Axel Witsel zocht deze zomer andere oorden op. Hij verliet Borussia Dortmund voor Atlético Madrid, waar hij tijdens de voorbereiding zowaar als centrale verdediger werd uitgespeeld. “Axel is een volwassen voetballer en kan op verschillende posities uit de voeten, maar ik denk niet dat Atlético hem heeft gehaald als centrale verdediger. Voor de nationale ploeg vind ik het ook gevaarlijk om hem weg te halen van zijn plek - hij zorgt voor balans. Axel kan zonder twijfel uit de voeten als centrale verdediger, maar de zes is zijn positie.”

De bondscoach ook nog over...

... Carrasco: “Yannick is misschien op het moment gekomen dat hij een beslissing moet nemen... Hij geniet al een tijdje veel interesse, onder andere uit de Premier League. Met zijn kwaliteiten één-tegen-één zou hij daar goed passen, een beetje zoals Eden Hazard. Dit is dus misschien hét moment om een keuze te maken, maar ik maak me geen zorgen om hem.”

... Chadli: “Nacer staat nog steeds op mijn A-list. Voor mij brengt hij iets anders dan eender welke andere speler. Door blessures heeft hij de laatste twee jaar niet veel gespeeld. Maar als hij 90 minuten kan spelen bij Basaksehir, maakt hij een goeie kans om de selectie te halen.”

... Denayer: “Jason is een speler waar we bezorgd om zijn. Hij is een belangrijke pion voor ons, maar onder meer door zijn contractsituatie was het een moeilijk jaar voor hem. We steunen hem en geloven in hem, maar het wordt stilaan laat in de window. Ik hoop dat hij de goeie keuze maakt.”

... Boyata: “Dedryck zit een beetje in dezelfde situatie als Jason, maar hij zit nog bij een club - hij traint nog elke dag met een groep. Ik verwacht een oplossing voor hem in de komende twee weken. Hij moet wellicht vertrekken om klaar te raken voor het WK.”

... Dendoncker: “Leander was indrukwekkend tijdens de kampen van maart en juni. Hij is een speler die je normaal vindt, maar uiteindelijk zo apprecieert door zijn veelzijdigheid. Zo’n spelers heb je nodig op grote toernooien.”

... Januzaj: “Adnan is een van de grootste talenten van ons land, misschien wel de meest getalenteerde van zijn generatie. Hij moest de balans vinden tussen vrijheid en werken voor het team, en die vond hij bij Sociedad. Nu is het tijd om te veranderen. Het wordt belangrijk om de juiste omgeving te vinden. Een belangrijke keuze.”

... Lavia: “We zijn al langer onder de indruk van Romeo. Zijn ontwikkeling ging vorig seizoen een tijdje trager, maar dan speelde hij enkele sterke matchen bij de U19. Die moeilijkere periode heeft zijn proces versneld. Southampton geeft hem nu de vrijheid om zichzelf te zijn.”