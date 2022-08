DE BONDSCOACH SPREEKT, DEEL 1. Martínez maakt zich (nog) geen zorgen om bankzitter Hazard: “Maar vanbinnen moet het pijn gedaan hebben bij Eden”

Het was een desolaat beeld, gisterenavond in Helsinki. Eden Hazard die met de handen in de zakken van z’n trainingsbroek zijn medaille ging ophalen nadat Real Madrid de Europese Supercup had gewonnen - zonder dat Hazard ook maar één minuut mocht meedoen. Bondscoach Roberto Martínez zocht er niks achter. “Zo is Eden nu eenmaal. Elke speler gaat op zijn eigen manier om met niet spelen. Ik zou het trouwens pas een probleem vinden als hij blij zou zijn om het feit dat hij geen speeltijd kreeg. Eden is kalm, een teamplayer. Hij wou zo goed mogelijk met de situatie omgaan, maar vanbinnen moet het pijn gedaan hebben.”

De situatie van Hazard in Madrid lijkt alarmerend, maar Martínez panikeert niet. “Op dit moment niet, nee. Wat telt, is de situatie in november. Dan maken we de selectie voor het WK en kijken we hoeveel minuten hij heeft gespeeld. Het belangrijkste is dat Eden weer zichzelf is. Bovendien zal Real veel matchen moeten spelen. Eden hoort bij hun beste vijftien, hij moet gewoon wachten op de kans om te tonen dat hij belangrijk kan zijn voor Real. Ik vind het belangrijkste dat hij wilde blijven en de uitdaging wilde aangaan. In november zien we dan wel hoeveel hij gespeeld heeft.”