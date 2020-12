De beste 11 Rode Duivels aller tijden volgens Julien Cools: “Niet te beschrijven wat Ceulemans heeft betekend”

JULIEN COOLS

• International tussen: 1974-1980

• Aantal interlands: 35

• EK’s/WK’s: 1

Het elftal van Cools

Pfaff; Gerets, Meeuws, Millecamps, Renquin; Van Moer, Vandereycken, Cools; Soit Van der Elst, Vandenbergh, Ceulemans

“Ik heb bewust gekozen voor de EK ploeg van 1980. Dat is toch de enige ploeg die tot op heden de finale van een groot toernooi heeft gehaald en een ploeg waar zes Gouden Schoenen in stonden.”

“Pfaff staat in de goal, fantastische doelman. Ik herinner mij nog hoe hij een vluchtschot van mij uit de kruising haalde met Club tegen Beveren. Ik herinner mij vooral hoe hij vanaf de dag voor de match hyper gefocust was. Als hij de witte Adidas streepjes op zijn schoenen begon bij te schilderen wisten we dat we hem moesten gerust laten.”

“Als rechtsback kies ik voor Gerets, iemand waarmee ik heel veel automatisme had. Door zijn offensieve ingesteldheid wist ik wel dat ik regelmatig zijn positie moest overnemen. Walter Meeuws was dan weer zijn tijd vooruit centraal in de verdediging. Een libero met de voetballende kwaliteiten van een centrale middenvelder, met Luc Millecamps naast hem. Sober, maar keihard. Geen pretje om tegen te spelen. Michel Renquin op links was nog zo’n beenharde verdediger. De man die de pruimtabak binnenbracht bij de Duivels.”

Ontbrekend puzzelstukje

“Wilfried Van Moer had al alles bewezen voor dat EK 1980, het was een meesterlijke zet van Thys om hem er terug bij te halen. Hij was puzzelstukje dat ontbrak. In de kwalificatiecampagne tegen Schotland en Portugal was Van Moer outstanding. René Vandereycken kan ook niet ontbreken. Echt top bij Club Brugge op dat moment, iemand die op zijn strepen stond en voorop ging in de strijd. Ikzelf heb mij dat toernooi helemaal weggecijferd ten dienste van de ploeg. Ik heb nooit meer gedisciplineerd gespeeld dan toen.”

“Soit Van Der Elst en Erwin Vandenbergh waren twee belangrijke pionnen in ons elftal, zij hebben er mee voor gezorgd dat we naar Italië konden gaan. Koele killers en dodelijk op de counter. Erwin was ‘the coming man’ en heeft nadien zijn klasse bewezen. En is er nog de ‘Caje’. Ik kan niet beschrijven wat Jan Ceulemans betekend heeft voor het Belgisch voetbal. Een plezier om met hem samen te spelen. De elf worden gecoacht door Guy Thys. Onze vader die ’s avonds de journalisten ontving met een glas whiskey en een sigaar.”

