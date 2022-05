De afwezigen mogen zich zorgen beginnen te maken voor het WK: Martínez maakt morgen selectie bekend voor vierluik Nations League

In groep 4 van de A-divisie starten de Rode Duivels op vrijdag 3 juni in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion met een Derby der Lage Landen tegen Nederland. Vijf dagen later, op woensdag 8 juni is er de thuiswedstrijd tegen het Polen van Robert Lewandowski. Op de speeldagen drie en vier volgen er twee uitwedstrijden: op zaterdag 11 juni staat in Cardiff het altijd lastige duel tegen Wales op het programma, het vierluik wordt na een korte tussenstop in Brussel op dinsdag 14 juni afgesloten in Polen.

Dan zijn er meteen vier van de zes speeldagen achter de rug in deze groepsfase, met na de zomeronderbreking enkel nog de interlands tegen Wales (22 september in Brussel) en Nederland (25 september in Amsterdam). De groepswinnaar kwalificeert zich vervolgens voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep. Bij de vorige editie van de Nations League eindigden de Belgen in oktober vorig jaar op de vierde plaats, na nederlagen op de Final Four tegen Frankrijk en Italië, respectievelijk de wereld- en Europese kampioen.

Iets minder dan twee maanden later wordt in Qatar reeds het WK op gang getrapt. Vanwege de korte voorbereidingsperiode zullen er voordien amper oefeninterlands zijn. Meer dan een uitzwaaiwedstrijd op de Heizel of een korte campagne met bijbehorende oefeninterland in een van de Qatarese buurlanden zal niet mogelijk zijn, wat het belang van deze Nations League-campagne alleen maar doet toenemen. Het is daar dat de accenten voor het WK gelegd zullen worden en de potentiële WK-gangers zich in de gunst van de bondscoach moeten spelen.

