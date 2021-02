De aanvraagprocedure loopt: Leeds-verdediger Struijk kan snel Belg én Rode Duivel worden

De bal ligt volgende maand in het kamp van Roberto Martinez. Wanneer Struijk over een Belgisch paspoort beschikt, is hij oproepbaar. De in Deurne geboren verdediger startte op voorzet van de KBVB eind vorig jaar de aanvraagprocedure op. De bondscoach ziet in de eenentwintigjarige Struijk een interessant profiel voor de toekomst.