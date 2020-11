De 50 interlands van Roberto Martínez in cijfers

Rode Duivels De Bruyne op de koffie bij Mulder: “Voer onderhande­lin­gen met Man City zelf”

22:57 Kevin De Bruyne ging deze week op de koffie bij Jan Mulder. De Bruyne gaf aan verkennende gesprekken te voeren met Manchester City over een contractverlenging. “We zijn een beetje aan het babbelen, maar we zijn nog niet ver in de onderhandelingen.” Op de vraag van Mulder of De Bruyne bij die gesprekken bijgestaan wordt door “een batterij advocaten”, antwoordde de middenvelder ietwat verlegen: “Nu doe ik het zelf”, verwijzend naar de breuk met makelaar Patrick De Koster. Mulder verontschuldigde zich, maar De Bruyne leek er niet mee te zitten. “Ik wil graag blijven bij Man City, dus is het geen moeilijke situatie.”