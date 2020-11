De 49 interlands van Roberto Martínez in cijfers

Rode Duivels Dries Mertens kijkt uit naar Bel­gië-Engeland in zíjn Leuven: “Ik had het stadion in mijn eentje kunnen vullen”

13 november Een ontspannen Dries Mertens sprak de pers toe in aanloop naar België-Engeland van zondag. Uiteraard ontspannen, want de match is aan Den Dreef in Leuven. Dat is voor Mertens als thuiskomen. “Leuven blijft mijn stad, ik heb net een huis gekocht op nog geen 500 meter van het stadion”, lachte Mertens. “Het wordt speciaal.”