Dan toch nog met een goed gevoel de zomer in: Batshuayi helpt Rode Duivels aan zuinige zege in Polen

Rode DuivelsKunnen we niet tijdens elke interlandperiode eens tegen de Polen spelen? Na de 6-1 in Brussel, 0-1 in Warschau. Eén man in het bijzonder zal het deugd doen: mister Martínez. De kritiek kan weer luwen. Batshuayi deed de thuisfans met een knappe kopbal al snel een toonhoogte lager zingen in wat een volwassen Belgische prestatie was. Omdat ook Nederland het haalde van Wales (3-2), blijven we in onze Nations League-poule drie punten achter op Nederland en blijft de Final Four ver weg.