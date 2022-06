Dan toch nog een redelijke zomer: Batshuayi helpt Rode Duivels aan zuinige zege in Polen

Zeker de eerste helft overtuigde België. Geregeld goed uitvoetballend via vooral Alderweireld. Op het middenveld hadden Witsel en vooral Tielemans de touwtjes in handen. Meer dan dat zelfs: die laatste keek in minuut 16 op, zag Batshuayi de loopactie maken en legde hem perfect op de knikker van ‘Batsman’. Een tel later lag al de 25ste interlandgoal van Batshuayi tegen de touwen. Kaatsen is niets voor hem, maar eens te meer toonde Michy zich de ideale stand-in voor Lukaku. In elke interland in 2022 een voet (of hoofd) in een goal.