Daar is Kevin De Bruyne! En hoe: meteen loepzuivere assist, gevolgd door heerlijke winner

Rode Duivels 500 Belgische fans vieren feest in straten van Kopenhagen

18:05 De Rode Duivels kunnen straks op 500 Belgische fans rekenen in het Parken Stadion. De supporters brengen de sfeer er intussen in, in de straten van Kopenhagen. In normale omstandigheden, zonder corona, zouden er zo’n 4.500 Belgen toegelaten zijn.