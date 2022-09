Daar is het wit konijn: Zeno Debast opgeroepen voor Nations League-duels, Romelu Lukaku ontbreekt - Jérémy Doku bij U21

Rode Duivels30 spelers, 1 nieuwe naam. Zeno Debast maakt zijn opwachting in de selectie van Roberto Martínez voor de Nations League-duels tegen Wales en Nederland. Ook de clubloze Jason Denayer is een opvallende naam in de kern. De geblesseerde Romelu Lukaku is er dan weer niet bij, net als Jérémy Doku, die opgeroepen is voor de U21.

“Geen verrassing”, noemde Roberto Martínez de selectie van Zeno Debast voor de komende twee Nations League-wedstrijden. “Zeno heeft het altijd uitstekende gedaan bij de U19 en we wisten welke progressiemarge hij had. In juni heeft hij achter de schermen al bij de Rode Duivels gewerkt. Het was indrukwekkend om hem dit seizoen te zien voetballen. Zeno is een indrukwekkende jonge speler die nu al een belangrijke rol opeist bij Anderlecht. Op zo’n moment stop je met naar de leeftijd te kijken.”

Dat laatste doet Martínez overigens ook niet met Julien Duranville, dat andere Anderlecht-talent. Amper 16 jaar, maar Martínez zet de deur nu al open voor de Rode Duivels. “Julien is een uitzonderlijk talent dat nu in de selectie van de U19 zit. We houden zeker in de gaten hoe hij het daar doet.”

Over Lukaku: “Hij zal snel weer inzetbaar zijn”

Romelu Lukaku herstelt momenteel nog van zijn heupblessure en zit niet in de selectie. “Toch maakt hij goeie progressie. Zijn herstel gaat de goede richting uit. Waarschijnlijk is hij binnen een week alweer inzetbaar voor Inter. Het was evenwel belangrijk dat we geen risico namen met Romelu, want een terugval zou bij dit soort blessure zou zeer risicovol zijn met oog op het WK.”

Over Denayer: “Situatie niet optimaal, maar er kan nog veel veranderen”

De clubloze Jason Denayer maakt - opvallend genoeg - toch deel uit van Martínez’ selectie. “Jason was er in het grootste deel van de WK-kwalificatiecampagne bij en is een prominente speler voor ons die op drie posities achterin kan spelen. Maar als je geen club hebt, kan je onmogelijk op je beste niveau zitten. De situatie is niet optimaal. Hij zal dus niet spelen tegen Nederland en Wales, maar het is belangrijk dat we Jason nu de kans geven om zo goed mogelijk mee te dingen naar een plaats in de WK-selectie. Er kan nog veel veranderen.”

De volledige selectie

Doelmannen: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels, Matz Sels

Verdedigers: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Zeno Debast, Jason Denayer, Wout Faes, Brandon Mechele, Arthur Theate, Jan Vertonghen

Vleugelspelers: Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Alexis Saelemaekers

Middenvelders: Kevin De Bruyne, Leander Dendoncker, Amadou Onana, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Aanvallers: Charles De Ketelaere, Eden Hazard, Dodi Lukebakio, Dries Mertens, Leandro Trossard, Michy Batshuayi, Loïs Openda

Volledig scherm Debast wordt Rode Duivel. © Belga