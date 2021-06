Cristiano Ronaldo spreekt Courtois na affluiten aan: “Jullie hebben geluk gehad. Succes nog, man”

Knuffel Lukaku

Voor Ronaldo Courtois groette, had hij al een ‘momentje’ met Lukaku. ‘Big Rom’ zocht ‘CR7' meteen na affluiten op om hem bemoedigende woorden in te spreken. Ongetwijfeld stak Lukaku hem een hart onder de riem, door te stellen dat Ronaldo altijd een voorbeeld voor hem is geweest en op zijn 36ste nog steeds is. Na twee seizoenen in de Serie A is het respect tussen beiden groot. In zijn eerste seizoen voor Inter zag Romelu Ronaldo met Juventus kampioen spelen, het voorbije seizoen waren de rollen omgekeerd. Fysieke beesten, voortrekkers, scoremachines, maar toevallig beiden gisteravond geen top.