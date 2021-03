Coviduitbraak in familie Witsel: “Alsof ik drie wedstrijden na elkaar had gespeeld”

Rode DuivelsAxel Witsel revalideert momenteel van een scheur in de achillespees. Maar alsof dat nog niet genoeg was, kreeg z'n familie ook een Coviduitbraak te verwerken. Corona hakte er stevig in bij Witsel, die een tijdlang koorts had en uitgeput was. Zijn moeder moest zelfs even op intensive care worden opgenomen. “Het was verschrikkelijk om te ervaren hoe groot de impact van het coronavirus kan zijn.”

Witsel blesseerde zich op 9 januari tijdens de topper tegen RB Leipzig. De Rode Duivel had een scheur in de achillespees opgelopen, met een operatie als gevolg. Daar is de sterke middenvelder nu van aan het revalideren. Het EK halen, lijkt daardoor bijna uitgesloten.

En een ongeluk komt nooit alleen. Tijdens die revalidatie werden hij en z'n familie ook nog eens enorm zwaar getroffen door corona. “Mijn moeder was de eerste van de familie die ziek werd, dan ik, mijn zwangere vrouw en mijn kinderen”, vertelt hij aan de Duitse regionale krant Ruhr Nachrichten. Zijn vrouw en kinderen waren al snel aan de beterhand, maar bij Witsel duurde dat wel wat langer. “Ik had koorts en voelde me enorm slap. Het was alsof ik drie wedstrijden na elkaar had gespeeld.”

Voor z'n moeder was het nog erger: “Zij werd opgenomen in het ziekenhuis, op intensive care, waar ze zuurstof kreeg toegediend. Het duurde tien dagen voor ze er wat beter aan toe was. Ondertussen zit ze alweer een tijdje thuis en voelt ze zich al een pak beter. Maar het was verschrikkelijk om te ervaren hoe groot de impact van het coronavirus kan zijn.”

“Heb blessure liever nu dan op m’n 21ste”

De voormalige Gouden Schoen kwam ook nog even terug op z'n blessure en bijhorende revalidatie. “Op geen enkel moment heb ik aan opgeven gedacht. Ik ben altijd positief gebleven”, legt de Luikenaar uit. “Ik heb deze blessure liever nu, op m’n 32, dan op m’n 21ste. Als jonge speler raak je misschien in paniek over de toekomst van je carrière. Ik heb sowieso geen tien jaar meer voor me liggen, maar ik wil op z'n minst nog twee of drie jaar verder doen. Ik weet dat ik dat kan.”

Bij welke club dat dan zal zijn, is nog onduidelijk. Witsel heeft bij Dortmund nog een contract tot de zomer van 2022. “Het ligt allemaal niet zo makkelijk”, geeft hij toe. “Wat de toekomst zal brengen? Dat kan ik echt nog niet zeggen. Als ik hier kan blijven, zal ik dat zeker doen. Ik voel me hier goed, zowel bij de club als in deze stad. Maar ik heb nog tijd genoeg om daarover na te denken, weer op het veld geraken is nu veel belangrijker.”