Courtois verwijdert voor even verwijzing naar Rode Duivels uit Instagram-bio

Een opmerkelijke vaststelling, al was het maar voor enkele minuten. Thibaut Courtois (31) had in zijn biografie op Instagram de verwijzing naar de Rode Duivels weggehaald.

Zien we Courtois nog terug bij de Rode Duivels? Het is dé hamvraag nadat hij zondag plots zijn kat stuurde. Vandaag deden enkele waakzame fans ergens in de late namiddag een opmerkelijke ontdekking.

Want wie naar het Instagram-account van Courtois surfte, en zijn bio aandachtig bekeek, viel iets op. Er was geen sprake meer van de ‘Belgian Red Devils’. Enkel nog een vermelding naar Real Madrid, zijn verloofde Mishel waarmee hij over enkele dagen in het huwelijksbootje stapt en de emoji van een giraf - een van zijn bijnamen.

Volledig scherm Even geen vermelding van de Rode Duivels in de biografie van Courtois. © Instagram Courtois

Na enkele minuten was de bio weer aangepast, mét dus de Belgische vlag en een verwijzing naar de Duivels.

Een teken aan de wand? Dat moet binnenkort blijken. Volgens Marc Degryse is Courtois echt wel in staat om er zelf de stekker uit te trekken. “Ik weet niet of hij gaat knielen. Thibaut is gekend voor iemand die rechtlijnig is en bij zijn standpunt blijft.”

Volledig scherm De bio van Courtois nu, met verwijzing dus naar de Rode Duivels. © Instagram Courtois

KIJK. Degryse: “Courtois is echt in staat om er de brui aan te geven”