Courtois trekt subtiel aan de alarmbel: “Als we niet beter gaan spelen, wordt het moeilijk op het WK”

KIJK. Courtois moest zich tegen Egypte twee keer gewonnen geven

“Een goed leermoment”, vond Thibaut Courtois de verloren oefenpot tegen Egypte. Want: de Rode Duivels hebben geleerd dat er nog behoorlijk wat werk op de plank ligt. “De eerste helft was vrij goed, met een paar kansen en een strafschop die we misschien wel hadden moeten krijgen”, aldus Courtois. “Daarna kregen we een ongelukkige goal tegen. Door het slechte veld een slechte bots - dat is pech, daar kunnen we niets aan doen. Maar de tweede goal, een minuut na de rust, mag niet vallen. We zijn vanavond een paar keer in de rug gepakt, iets wat de voorbije maanden wel vaker is gebeurd. Dat weten we en daar moeten we aan werken, want andere ploegen gaan ons ook analyseren en ons daarop proberen pakken.”

Paniek is volgens Courtois niet nodig, maar: “We moeten de juiste conclusies trekken. Niet dramatiseren, maar het wordt wel moeilijk op het WK als we niet beter gaan spelen. Het blijft een oefenmatch, maar het moet sowieso beter. Als we top zijn, zullen we de groepsfase overleven. Maar als we niet top zijn, zullen we wat geluk nodig hebben, want we spelen tegen drie goeie ploegen. Iedereen heeft er veel zin in en iedereen gelooft er ook in. Dat moet ook, want er mogen binnen de groep geen twijfels zijn. We hebben een duidelijk doel en daar moet iedereen zich 100 procent voor geven. We moeten perfect doen wat de trainer vraagt en vooral minder kansen weggeven - de laatste maanden hebben we te veel goals geslikt. Van de spits tot de keeper moeten we daaraan werken. Als we dat doen, gaan we een goed WK spelen.”