Courtois op de koffie bij Mulder: “Als er op het WK tegen Brazilië geen goeie keeper in doel stond, speelden we de halve finale niet”

Rode DuivelsThibaut Courtois uitte in het verleden wel eens z'n ongenoegen over het gebrek aan waardering in de Belgische media. Onze nationale doelman ging op de koffie bij Jan Mulder en kreeg het thema voorgeschoteld. “Ik denk dat een keeper veel meer waarde heeft dan 20 à 25 jaar geleden.” Het volledige interview kan u bekijken op VTM GO.