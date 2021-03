Courtois nuanceert zwakke prestatie in Tsjechië en is hoopvol over Hazard: “Verwacht dat Eden meegaat naar EK”

Rode DuivelsThibaut Courtois kwam deze namiddag nog eens terug op de zwakke prestatie van zaterdag in Tsjechië. Hij erkende dat het niet de beste match van de Duivels was, maar nuanceert het allemaal wel. Bovendien verwacht Courtois dat Eden Hazard straks zal meegaan naar het EK. Bondscoach Roberto Martínez bevestigde dan weer dat hij wat zal roteren tegen Wit-Rusland. Zo zullen Lukaku en De Bruyne zeker geen 90 minuten spelen.

Dat het niet goed was in Tsjechië, erkende ook Thibaut Courtois. Maar zeggen dat het één van de zwakste prestaties van de laatste jaren was, wilde hij zeker niet. “Het is de taak van de pers om kritisch te zijn. Maar als je op basis van één moeilijke uitmatch concludeert dat we geen Europees kampioen kunnen worden, vind ik dat dramatiseren. Zo werkt de pers tegenwoordig. Wat minder goed of exceptioneel is, verkoopt beter (lacht). Maar Tsjechië is gewoon een sterk team dat heel goed druk zet en vaak met vijf à zes mensen in de box komt. Verdedigend hebben we het dus wél best goed gedaan, zeker op de omschakeling en stilstaande fases. Bovendien zullen er altijd wel teams zijn die je in de problemen kunnen brengen.”

Courtois benadrukte ook dat de Duivels heel wat zaken hebben opgestoken van de match in Praag. “Zaterdag hebben we gezien hoe een andere ploeg ons onder druk kan zetten en vastzetten. Die analyse hebben we vandaag gekregen. Het resultaat was er niet, maar het was voor ons wel een zeer nuttige match. Dat hoort ook bij voetbal. Deze matchen helpen ons beter te worden naar het EK toe. Als we nu al geweldig zouden spelen, zouden we wellicht hetzelfde niveau in juni niet halen.”

“Verwacht dat Eden meegaat naar EK”

In juni wordt het wellicht een Europees kampioenschap zonder Axel Witsel en misschien ook Eden Hazard. Al verwacht Courtois dat die laatste er wel bij zal zijn. “Eden heeft geen langdurige blessure zoals Axel. Hij zal er wel bij zijn, verwacht ik. Hij voelt zich ook echt wel goed. Hopelijk zie ik hem volgende week weer op training in Madrid en kan hij in de Spaanse competitie en nadien op het EK nog belangrijk zijn.”

Tenslotte liet Courtois ook zijn licht schijnen over Wit-Rusland, tegenstander van morgen. “Het is een tegenstander die graag met de lange bal speelt en fysiek sterk is. Tegen België zullen ze zeker met dat extra procentje spelen en willen winnen. Maar een misstap morgen mag natuurlijk absoluut niet.”

Martínez: “Geen 90 minuten voor Lukaku en De Bruyne”

“Een cruciale wedstrijd.” Zo noemt bondscoach Roberto Martínez het treffen met Wit-Rusland van morgen. Na de zwakke prestatie tegen Tsjechië zijn de Duivels het aan zichzelf verplicht om morgen drie punten te halen mét een goeie prestatie. Dat beseft ook Martínez.

“Ik verwacht een team dat honger heeft om morgen te presteren”, opent de bondscoach. “Mijn spelers begrijpen maar al te goed hoe belangrijk deze match is. De voorbereiding is alleszins heel goed geweest. Want Wit-Rusland zal zeker een competitieve tegenstander zijn. Ze hebben drie wedstrijden afgewerkt en hebben ook Estland geklopt.”

Tegen de Wit-Russen rekent hij mogelijk ook op enkele andere namen. Martínez bevestigde dat hij wellicht een beetje zal roteren. “Ik reken op mijn volledige kern morgen. Zo zullen De Bruyne en Lukaku zeker geen 90 minuten maken. De licht geblesseerden Mertens en Carrasco trainen deze namiddag nog en dan zullen we samen met hen de knoop doorhakken. Het is dus aan de rest om te laten zien wat ze kunnen bijbrengen aan ons team. Zeker met het oog op het EK.”

Want uiteraard is er voor veel spelers uit de huidige kern (Martínez riep 31 spelers op, red.) in de EK-selectie geen plaats. “Het was het plan om zoveel spelers op te roepen deze keer. Het was een goeie kans voor mezelf en de rest van de staf om kennis te maken en een eerste keer te werken met deze jongens. Ook al maken sommigen nog geen minuten, het is voor hen wel essentieel om deze progressie nu te maken met het oog op hun clubcarrière én voor de toekomst van de nationale ploeg.”

