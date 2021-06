Courtois moet blokken: “Het is money time, en dat beseffen we”

“Iedereen is gefocust. Het is money time. Alles of niets.” Thibaut Courtois verwoordt het gevoel dat leeft in de groep van de Rode Duivels. Iedereen beseft dat Portugal een harde noot om kraken wordt, maar wel eentje die nodig is als je Europees kampioen wil worden. “Portugal is een toernooiploeg die weet hoe een EK te winnen. Eén match, misschien één beslissend moment. Er kan zoveel gebeuren in een achtste finale.”

“Het wordt een stevige match, want Portugal is een complete ploeg. Goeie doelman, goed blok op het middenveld en natuurlijk die aanvallers.” Automatisch gaat het over Cristiano Ronaldo. “Hij is de beste voetballer ter wereld. Tegen hem is het nooit gemakkelijk. Het wordt belangrijk dat hij zo weinig mogelijk wordt aangespeeld. Hoe ik me voorbereid op hem? Ik bekijk veel video’s van Cristiano. Hoe hij draait, hoe hij trapt, naar waar hij mikt. Hij is simpelweg een wereldvoetballer.”

Courtois staat voor wat blokwerk. “Ik heb vandaag de lijst gekregen van de meest waarschijnlijke penaltynemers bij Portugal. Er stonden er tien op de lijst, van die spelers kreeg ik hun vijftien laatste penalty’s op beeld. We hebben dat met Simon Mignolet en Matz Sels en keeperstrainer Erwin Lemmens geanalyseerd. Dat is wel wat blokwerk, ja. Maar soms moet je uiteraard ook op je gevoel afgaan wanneer de tegenstander aanloopt.”

Volledig scherm Courtois met Mignolet en Sels. © Photo News

En zelf een strafschop trappen? “Ik heb eens op een oefentoernooi in de VS een penalty in de winkelhaak gepeerd, in de Community Shield tegen Arsenal belandde de bal bij de duiven. Ik weet dat ik een goeie trap heb. Je mag op dat moment als keeper niet denken dat je kan of gaat missen.”

Een vraag die ook bondscoach Martínez kreeg voorgeschoteld. Kan Eden Hazard zondag (en dit EK) nog een hoofdrol spelen? “Hij is dicht bij zijn beste vorm. Hij had het niet makkelijk bij Real de laatste maanden. Maar ik zie hem nu drie spelers dribbelen op training. En als hij een trap krijgt, vindt hij dat niet erg. Hij zal er staan tegen Portugal.”

