Courtois klaar voor Nations League: “Wij willen zwaaien met die Cup”

Thibaut Courtois blikte op zijn website vooruit naar de halve finale in de Nations League van morgenavond tegen Frankrijk. Natuurlijk brengt het duel met ‘Les Bleus’ herinneringen met zich mee. “Ik ben die nederlaag niet vergeten”, zegt onze ‘numero uno’. “We waren er zo dichtbij toen in Rusland, de uitschakeling zorgde niet enkel voor ontgoocheling maar evenzeer voor frustraties. Maar intussen is dat verleden tijd, het is bijna drie en een half jaar geleden. Je kunt het duel van toen niet vergelijken met dat van toen. Langs de ene kant kijk ik enorm uit naar de eindronde van de Nations League. Het is een prijs en wij willen zondag met die Cup staan zwaaien. Anderzijds voelt dit niet als een écht toernooi, omdat het midden in het seizoen bij Real Madrid valt. Zelfs als we winnen zullen we de eindzege niet ‘en masse’ kunnen vieren op de Grote Markt in Brussel. Maandag moet iedereen zich al opnieuw melden bij z’n club. Als we winnen, dan wordt het een een kortstondig feestje op het veld en in de kleedkamer.” Al is het natuurlijk nog niet zo ver. “‘First things first’”, zegt Courtois. “We focussen ons nu op die halve finale tegen Frankrijk, het zou schitterend zijn om de huidige wereldkampioen te kloppen. Come on, Red Devils!”