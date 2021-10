Courtois: “Dit is ‘klote’. We waren na pauze niet te laks, maar misten rust aan de bal”

“Dit is gewoon klote”, wond Courtois er geen doekjes om. “Ik ben ontgoocheld en gefrustreerd. Je staat 2-0 voor, dat mag je niet weggeven. Zelfs niet tegen een topland als Frankrijk. Maar we geven de goals zelf weg - jammer. Neen, we hebben het niet te laks opgenomen na de rust. We startten met dezelfde intensiteit. Maar wat we voor de pauze nog zo goed deden, deden we erna veel minder. De rust aan de bal was er niet meer.”