Courtois blijft zeker Rode Duivel tot na WK 2026: “Fantastisch dat mijn kinderen die momenten kunnen meemaken”

Docu toont privéleven van drie Rode Duivels

Zelden kreeg u zo’n diepe inkijk in het privéleven van een Rode Duivel. Romelu Lukaku, Thibaut Courtois en Axel Witsel - inmiddels ex-international - praten in de vierdelige documentaire ‘One for All’ openhartig over hun gezinsleven in Milaan en Madrid, over hoogtes en laagtes bij hun club én bij de nationale ploeg. Het drietal gaat onder meer dieper in op de vermeende kleedkamerruzie tijdens het WK in Qatar. “Bullshit. Het was er zo stil als een muis. Je kan niet wereldkampioen worden met iedereen tegen je”, aldus Lukaku. Courtois: “De voetbalbond is vrij amateuristisch te werk gegaan nadat dat nieuws uitkwam.”