Coronamanager Philippe Rosier over positieve test bij de Russen: “Op zich verandert er niks voor onze ploeg”

Zijn officiële titel is Health & Performance Manager, maar Philippe Rosier kan eigenlijk ook als coronamanager van de Rode Duivels aangeduid worden. Na de positieve test bij Rusland stelt hij iedereen gerust. “Op zich verandert er niks voor onze ploeg. In elke club of ploeg vallen coronabesmettingen en daar zijn strikte protocollen voor. De Russen gaan nu in isolatie en worden opnieuw getest. Wanneer die tests negatief zijn, kunnen zij gewoon spelen.”

“Of er een risico is voor de Duivels? In de Pro League is al aangetoond dat het risico op besmetting tijdens voetbalmatchen bijna nihil is. Er zijn weinig nauwe contacten. Wisselen van shirts gaan we natuurlijk niet doen. Het kan altijd dat er nog Russen positief testen, maar ik ken hun situatie uiteraard niet. Maar ik vermoed niet dat het virus zal beginnen te woekeren in het team.”

“Wij worden heel regelmatig, om de twee à drie dagen, getest volgens een schema van de UEFA. Ook de bubbels errond worden aan dat tempo getest. Het gaat dan om hotelpersoneel, chauffeurs en groundpersoneel in Tubeke. Zo proberen we een omgeving te creëren die zo veilig mogelijk is. Afstand houden en mondmaskers horen er natuurlijk ook bij. Maar de ploeg zal er zeker staan morgen.

Volledig scherm Philippe Rosier. © HLN