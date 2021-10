COLUMN. ‘Wij zijn België maar. Wij hebben geen 22 toppers.’ Zei De Bruyne. Of was het De Croo?

Veertig euro had ik betaald om de Rode Duivels in Turijn van de Fransen te zien winnen. Naast een sportieve kater hield ik daar ook een gekneusde rib aan over. Bij de vermeende 3-2 door Romelu Lukaku sprong ik op van mijn klapstoeltje — blok 113, rij 30, plaats 12 — met een veerkracht die ik verloren waande. Toen het doelpunt van Lukaku alsnog werd afgekeurd, zeeg ik ontgoocheld op mijn stoeltje neer, was het niet dat het inmiddels weer was opgeklapt en ik dus vol tegen het beton van rij 30 plofte, tot onbedaarlijk jolijt van mijn echtgenote, voor wie bloopers een geliefkoosde vorm van humor zijn, hilarischer naarmate hun afloop pijnlijker is. Kreunend en kermend en de slaap niet vattend vroeg ik me die nacht in Hotel Galant af waarom toch de Rode Duivels hadden verloren. Uit de jukebox van Roberto Martínez komt al lang geen plausibele verklaring meer, dus was het wachten op Kevin De Bruyne nadat de Duivels twee dagen later ook onderuit waren gegaan tegen de Italianen. “Met alle respect”, sprak De Bruyne toen, “wij zijn België maar.”