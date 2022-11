Code rood: Rode Duivels met nog meer twijfels naar WK na nederlaag tegen Egypte

Een laatste oefenmatch die alleen voor nog meer onrust bij de Rode Duivels zorgt. Een wankele verdediging, een slappe Eden Hazard, amper kansen en een nieuwe nederlaag: 2-1. Nog een geluk dat er geen gekwetsten vielen. De ingevallen Loïs Openda lukte diep in de tweede helft de aansluitingstreffer. Met zorgen naar het WK in Qatar.

KIJK. De weggeefgoals én de aansluitingstreffer van Openda

Nog goed dat de bond 500.000 euro overhoudt aan de passage in Koeweit, want de wedstrijd in het Jaber Al-Ahmad International Stadium werd er eentje om vlug te vergeten. En te wissen uit de hoofden van de Duivels. Want nauwelijks iemand die een goede beurt maakte. Al zeker niet de spelers die hun kans kregen en waarvoor er iets op het spel stond.

Debast, die opnieuw de voorkeur kreeg op onder andere Dendoncker en Faes achterin, liet zich weer op de nodige - positionele - fouten betrappen. De kans dat hij woensdag tegen Canada aan de aftrap komt naast Alderweireld en Vertonghen, moet toch klein zijn. Ook Vanaken werd in de basis gedropt, maar kon op geen enkel moment zijn stempel op de match drukken. En tenslotte was er nog Eden Hazard, die op een paar goeie baltoetsen na de pauze na, nooit kon overtuigen. Te braaf, te steriel, gewoon te weinig... vervangen in minuut 71. Eden zadelt Roberto Martínez met een groot probleem op.

Volledig scherm © Photo News

Niet dat het de Duivels makkelijk gemaakt werd. De Koeweitse ref Shabab besloot de ogen te sluiten voor een handsbal én fout van Hegazi op Batshuayi, ondank tussenkomst van de videoref. Radja Nainggolan bij de rust in Deviltime: “De scheids is gewoon slecht.” Niet veel later kreeg Batshuayi een huizenhoge kans. De deklat was zijn deel.

Ook het veld was om te huilen, met geregeld een bal die opsprong. Zelfs De Bruyne liet zich er aan vangen toen hij even voor de pauze een pass van Debast onder de voeten liet glippen. Mohamed profiteerde op knappe wijze (1-0). En de Egyptenaren toonden zich ook een bijzonder lastige tegenstander. Alleen Carrasco kreeg op zijn linkerflank geregeld ruimte. Zo kon hij na een tik van Castagne een kwartier voor pauze de ingevallen Openda bedienen (2-1). Maar Egypte toonde zich ook bijzonder potig. Als er iets goed te onthouden valt uit deze avond, is het dat er als bij wonder geen gekwetsten vielen.

Volledig scherm © Photo News

Egypte was ook levensgevaarlijk op de counter. Met Mo Salah in de rangen, niet verrassend. Met enkele geweldige doorsteekpasses legde hij de pijnpunten in de Belgische defensie meermaals bloot. Zo ook bij de 2-0, toen Witsel eerst te laat kwam en vervolgens Castagne er zonder verpinken werd afgelopen door gewezen Anderlecht-aanvaller Trezeguet. Op zoek naar de gelijkmaker, waren de Duivels te slordig. Alleen de ingevallen Doku dreigde met zijn snelheid. Zo werd het alles behalve een opsteker vijf dagen voor de WK-opener tegen Canada. Als dat maar goed komt.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

