“Ciao, gouden voetbalkinderen”: onze chef voetbal ziet hoe München terminus is voor gros van Gouden Generatie

Rode DuivelsHet is gedaan. Nog voor het enthousiasme goed en wel op gang was gekomen in België. De Rode Duivels waren in München niet fris, niet scherp, niet speels genoeg. De tand des tijds in deze selectie. Laatste halte in München.