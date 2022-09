Check-in voor Qatar: wie mag zijn boardingpass al klaarhouden? Welke Duivels moeten zich reppen en wie lijkt de vlucht nu al te missen?

Rode Duivels Na vraag van Belgische journalist krijgt Louis van Gaal lachers op de hand, Courtois geïrri­teerd: “Altijd hetzelfde met jullie”

Wat Louis van Gaal vond van België, was een vraag van Belgische zijde op de persconferentie na de vermijdbare nederlaag van de Rode Duivels in Nederland (1-0). Zijn antwoord was veelzeggend en Van Gaal kreeg de lachers op de hand. Bij de Rode Duivels weinig negatieve, laat staan kritische, reacties. “We hebben Nederland gedomineerd”, zei Thibaut Courtois, die zich stoorde aan de dikwijls negatieve houding van de pers. “Het is altijd hetzelfde met jullie.” Ook Roberto Martínez onthoudt dat België “voldoende gecreëerd had”.

26 september