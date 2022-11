CEO voetbalbond zegt “relatie met FIFA kritisch te zullen bekijken” nadat ook Rode Duivels zonder ‘OneLove’-aanvoerdersband spelen

Poll Moeten de Rode Duivels net wel starten met de 'OneLove'-band? Ja

KIJK. Gilles De Bilde noemt beslissing om zonder ‘OneLove’-band te spelen “pijnlijk" en “een gemiste kans”

De kleurrijke aanvoerdersband was een idee van de Nederlandse voetbalbond en staat voor inclusie en diversiteit. In Qatar, waar veel is te doen rond mensenrechten, wilden de dragers van de band een statement maken. Meerdere landen, waaronder dus België, sloten zich bij het plan aan.

Eden Hazard droeg de ‘OneLove’-band tegen Egypte en was zinnens om ook met die band te spelen op het WK in Qatar. Maar het wordt dus een ‘gewone’ kapiteinsband, zo klinkt het in een statement dat verspreid werd namens Engeland, Wales, België, Denemarken, Duitsland, Nederland en Zwitserland.

Volledig scherm Eden Hazard met de ‘OneLove’-aanvoerdersband. © BELGA

“We zijn gefrustreerd door de beslissing van de FIFA, maar we kunnen onze spelers niet in posities brengen waarin ze sportieve sancties kunnen krijgen", zo klinkt het. “Dus daarom hebben we hen gevraagd om niet met de ‘OneLove’-kapiteinsband te spelen op het WK. We waren bereid om boetes te betalen, maar we willen onze spelers niet het risico laten lopen dat ze een kaart krijgen of zelfs het veld moeten verlaten. We hadden de FIFA in september al op de hoogte gebracht van onze wens om met de armband te spelen, maar daar kwam nooit reactie op.”

Peter Bossaert, de CEO van de voetbalbond, is not amused. “We zijn al die tijd solidair geweest met de deelnemende landen door de band te dragen. Je kan die solidariteit nu ook niet gewoon breken. Engeland was het eerste land dat moest spelen na de bekendmaking van de sanctie. Het is sportief oneerlijk om hen te vragen die druk van de FIFA te weerstaan.”

Dat de Rode Duivels hun shirt zullen moeten aanpassen, vindt Bossaert helemaal onbegrijpelijk. Het woordje ‘Love’, dat geborduurd was op de kraag, moet verwijderd worden, zegt FIFA. “Er was gewoon geen overleg mogelijk”, zegt Peter Bossaert.

Ook andere bonden plooien

De Franse aanvoerder Hugo Lloris was de eerste die aangaf dat hij toch niet met de ‘OneLove’-band zou spelen. Nederland en Engeland, die vandaag al aan de bak moeten, volgden vanmorgen dat voorbeeld en nu dus ook de andere landen met hen.

Bij Duitsland gaf kapitein Manuel Neuer aan dat hij voet bij stuk wilde houden, maar de Duitse voetbalbond vroeg dus aan de keeper om toch voor een andere band te kiezen. “Onze spelers en trainers zijn zeer teleurgesteld”, klinkt het nog in het statement. “Zij staan voor inclusie en zullen de zaak nu op andere manieren proberen te steunen.”

Zaterdag lanceerde de FIFA een eigen band tegen discriminatie. Die zou oorspronkelijk vanaf de kwartfinales kunnen worden gedragen, maar is nu vanaf de eerste groepswedstrijd al beschikbaar.

Volledig scherm Manuel Neuer met de 'OneLove'-band. © AFP

De Bilde: “Veel druk van de FIFA, maar vooral vanuit Qatar” “Ik vind het vooral pijnlijk en een gemiste kans dat België nu ook van plan is om de ‘OneLove’-band niet te dragen”, zegt Gilles De Bilde, onze man in Qatar, in bovenstaande video. “De Rode Duivels hebben de beslissing genomen in samenspraak met onder meer Duitsland, Nederland en Engeland. Blijkbaar is een aantal maanden geleden de vraag gesteld aan de FIFA, met betrekking tot het dragen van die band op het WK en daar is nooit reactie op gekomen. En nu werd veel druk gezet vanuit de FIFA, maar vooral vanuit Qatar om zonder de band te spelen. Er werd gedreigd met verschillende sancties bij de voetbalbonden. Het ging daarbij van een gele kaart voor de aanvoerder tot zelfs een verplichting om het veld te verlaten. Vandaar dat de landen met een gezamenlijk statement zijn gekomen.”

