CEO Bossaert nuanceert belang vertrek Bayat als bondsvoorzitter: “Staat los van toekomst Martínez”

Rode DuivelsHoe groot is het Mehdi Bayat-vormige gat op de KBVB, nu die stopt als bondsvoorzitter? “Voor de globale werking van de bond maakt het niet zo veel verschil wie de voorzitter is. Ook niet in de keuze van de bondscoach”, zegt CEO Peter Bossaert. Wat niet betekent dat Bayat geen hulplijn meer kan zijn. “Ik zou Mehdi kunnen vragen: ‘We zitten met een probleem. Kan je ons helpen?’” Intussen stelde de bond Robert Huygens aan als interim-voorzitter.

Mehdi Bayat die stopt als bondsvoorzitter.

Een donderslag bij heldere hemel was het. Ook binnen het voetbal zelf. Leden van de Pro League, de verzameling van de profclubs, vertellen ons dat Bayat begin deze week nog sprak van een tweede termijn aan de KBVB. Bij de Raad van Bestuur van de voetbalbond waren er die bijna van hun stoel vielen bij het horen van het nieuws.

“Het spreekt voor zich dat iemand met de kwaliteiten van Mehdi een leemte achterlaat”, zegt bonds-CEO Peter Bossart. “Hij laat een grote ‘legacy’ na. Hij lag mee aan de grondslag van de modernisering van de KBVB.”

Er valt plots een grote persoonlijkheid weg binnen de voetbalbond. Mehdi Bayat belde met UEFA-baas Alexander Ceferin. Was het eerste aanspreekpunt van Roberto Martinez voor alles wat met voetbal te maken heeft. Was diplomatisch genoeg om bruggen te bouwen met het amateurvoetbal, hoewel hij zelf meer had met de profclubs en Rode Duivels.

Bossaert: “Maar het is zoals Mehdi zelf stelde: de nieuwe structuur van de voetbalbond is sterk genoeg om verder te gaan. We zijn klaar voor de toekomst.”

Volledig scherm Bayat en Bossaert. © Photo News

En dat zal er dus mogelijk één zijn zonder Roberto Martínez. De bondscoach heeft een hechte relatie met Bayat. Niet alleen op menselijk vlak. Hij beseft evenzeer dat Bayat deuren kan openen die bij anderen gesloten zouden blijven. Zonder sterke voorzitter zet de KBVB in z’n geheel een stap achteruit.

Bossaert nuanceert: “De bondsvoorzitter heeft sinds 2019 een protocollaire rol. Hij of zij heeft geen operationele invloed - het management leidt de bond. De voorzitter ondersteunt het management en staat bovenaan de Raad van Bestuur, die de brede strategie meebepaalt, budgetten goedkeurt.”

“Een nieuwe bondsvoorzitter speelt geen bepalende rol bij de keuze van de bondscoach. Mehdi was een uitzondering, gezien zijn voetbaltechnische profiel en ervaring. Maar dat is niet de norm. Sinds de nieuwe werking is goedgekeurd in de algemene vergadering van juni 2019 heeft de voorzitter van de KBVB een eerder protocollaire functie. Daarnaast leidt hij of zij de Raad van Bestuur, die de brede strategie mee bepaalt en budgetten goedkeurt. Wie de voorzitter ook wordt, in de praktijk mag dat weinig veranderen aan de werking van de bond.”

De CEO van de voetbalbond stelt ook dat de bondscoach niet zal vertrekken door het aftreden van Bayat. “De rol van Mehdi staat los van de toekomst van de bondscoach. Zelfs al hebben ze een goede persoonlijke band. Roberto heeft nog een contract tot na het WK in Qatar. Hij zal dat normaal gesproken ook uitdoen. Het kan altijd gebeuren dat er iets anders op zijn pad komt, en daarover hebben we al duidelijke afspraken gemaakt. Maar nogmaals: op dit moment is er nog niets dat daarop wijst.”

Volledig scherm Bondscoach Martínez en CEO Bossaert. © BELGA

Maar wat als Roberto Martínez ondanks dat alles deze zomer toch stopt als coach van de Rode Duivels. Wie zal dan instaan voor de zoektocht naar een opvolger? Toen Martínez werd aangesteld in 2016, gebeurde dat nog door het Uitvoerend Comité, aangestuurd door de technische commissie. Technisch directeur Chris Van Puyvelde voerde de gesprekken. De eerste schifting werd in de praktijk voor een belangrijk stuk gedaan door de bestuurders van de Belgische profclubs. Meer bepaald: Bart Verhaeghe (Club Brugge) en… Mehdi Bayat.

Anno 2021 ziet de structuur van de voetbalbond er helemaal anders uit. Professioneler. Met meer nadruk op onafhankelijkheid tussen het profvoetbal en de KBVB - een van de stokpaardjes van CEO Peter Bossaert. Keerzijde daarvan is dat er nog maar weinig mensen zijn binnen de bond die een voetbalspecifiek profiel hebben met internationale ervaring en een breed netwerk. Van Puyvelde vertrok in 2018 naar China. Roberto Martinez nam over als technisch directeur. Als hij wegvalt, blijft de talentvolle maar groene Jelle Schelstraete (32) over.

Bossaert maakt zich geen zorgen: “Nu zijn we héél hypothetisch bezig. Maar stél dat we ooit een nieuwe bondscoach zouden moeten zoeken, dan zal ik er als CEO voor zorgen dat we met competente mensen rond tafel zullen zitten in die zoektocht. Er zijn heel wat zeer bekwame mensen in het Belgisch voetbal die ons daarbij kunnen helpen. Experts met een sterke sportieve bagage, die in het dagelijkse leven ook met zulke voetbaltechnische zaken bezig zijn. Daarvoor moet je niet op vaste basis verbonden zijn aan de bond. Ik zou bijvoorbeeld ook aan Mehdi kunnen zeggen: ‘We zitten met een probleem. Kan je ons helpen?’”

Robert Huygens interim-voorzitter

Blijft de vraag wie Mehdi Bayat zal opvolgen als voorzitter van de voetbalbond. De bond stelde Robert Huygens - een afgevaardigde van de amateurs - aan als interim-voorzitter. Huygens is een onbekende voor het grote publiek. Binnen de KBVB draait hij al tientallen jaren mee. Eerst als voorzitter van de provincie Oost-Vlaanderen binnen de Vlaamse Vleugel. Later was hij lid van het Uitvoerend Comité. Nu hoort hij bij de Raad van Bestuur, waar hij ook vice-voorzitter was.

In augustus volgen er verkiezingen voor de nieuwe voorzitter. De amateurvleugels vinden dat het hun beurt is om iemand af te vaardigen. Maar het staat vast dat het profvoetbal dat niet zomaar zal laten gebeuren. De functie van voorzitter mag op papier dan wel protocollair zijn. In de praktijk blijft het een strategische toppositie die mee kan wegen op het beleid. De kans is dan ook groot dat er nog een kandidaat van een Belgische (top)club zal opstaan. Ook onafhankelijken kunnen hun kandidatuur indienen.

Volledig scherm Robert Huygens (centraal) in 2013, geflankeerd door toenmalig secretaris-generaal Steven Martens en bondsvoorzitter François De Keersmaecker. © belga