Carrasco over de zaak-Courtois: “Hebben nog niet met ‘m gepraat, maar we zijn teleurgesteld” - Tedesco: “Alles is erover gezegd”

“Winnen was inderdaad het belangrijkste”, aldus bondscoach Domenico Tedesco. “Maar ik ben niet 100 procent tevreden. We moeten sneller spelen, dat was vandaag niet goed genoeg. Het was niet makkelijk voetballen tegen dit Estland. Zij wilden een puntje rapen met een hoge pressing.”

Wat volgt er nu voor de bondscoach? “Ik ga naar Georgië om de U21 aan het werk te zien. De eerste wedstrijd zal ik natuurlijk wel missen, de andere twee zal ik bijwonen op de tribune. Over Thibaut Courtois is alles op dit moment gezegd. De focus lag nu even op deze wedstrijd, de rest zullen we zien.”

Yannick Carrasco: “Zo’n kapiteinsband, dat is maar een detail”

“Het is een belangrijke overwinning met het zicht op de kwalificatie en we wilden ook in schoonheid eindigen voor we op vakantie vertrekken”, reageerde Yannick Carrasco na de match bij RTBF. “In zo’n wedstrijd is het altijd moeilijk om het eerste doelpunt te maken. Van zodra dat was gebeurd, kregen we meer ruimte en hebben we er nog twee kunnen maken.”

Carrasco, die na de wissel van Romelu Lukaku de kapiteinsband overnam, kwam ook nog eens terug op de zaak-Courtois: “We weten min of meer wat er is gebeurd. We hebben een gesprek gehad met de coach, die heel duidelijk is geweest met ons”, aldus de flankaanvaller. “Wij, de anciens, hebben nog niet de kans gehad om met Thibaut te praten. Maar we zijn teleurgesteld door zijn reactie. We zijn een team, hij maakt deel uit van de drie kapiteins. Een band, dat is maar een detail. Je moet tonen dat je een leider bent en een kapitein met je persoonlijkheid. Hij heeft er nu voor gekozen om te vertrekken. Of hij een blessure had of niet, weten we niet. Maar een van de redenen voor zijn vertrek was ook die band.”

Matz Sels: “Proberen te tonen dat ze op mij kunnen rekenen”

Clean sheet en al bij al weinig werk. Matz Sels kreeg onverwacht zijn kans tegen Estland. “De eerste helft was niet makkelijk voor ons. Romelu zijn goals gaven ons ademruimte. Persoonlijk ben ik blij dat ik de nul heb kunnen houden”, aldus Sels.

“Ik wist na zondag dat ik mijn kans zou krijgen. Ik heb geprobeerd te laten zien dat ze op mij kunnen rekenen. Ik heb niet veel werk gehad, maar dit zijn net moeilijke matchen voor een doelman. Je moet er dan staan als er toch iets gebeurt.”

