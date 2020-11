Burgemeester Leuven en OHL heten Rode Duivels welkom: “Mogelijke schade grasmat weegt niet op tegen gastvrijheid”

Rode Duivels “Een jongen van 36 jaar die onze linker­flank eventjes oprolt. Dat mag niet gebeuren”

14 oktober In de studio in het gebouw van DPG Media toonde analist Marc Degryse zich streng voor de tegengoal die de Rode Duivels moesten slikken in IJsland. Degryse stelt dat we kort voor die gelijkmaker al een keertje goed wegkwamen, waarna het luttele tellen nadien tóch prijs was, langs Birkir Saevarsson. “We hebben het hier over een jongen van 36 jaar die eventjes onze linkerflank oprolt. Dat mag niet gebeuren", klonk het onder meer.