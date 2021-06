Buitenlandse pers ziet België “glorieuze citytrip maken”, maar bemerkt ook pijnpunten: “Ploegen die diepte zoeken kunnen hen pijn doen”

Rode DuivelsDe Rode Duivels gaan naar Spanje, luidde de oorwurm van Will Tura ooit. Anno 2021 is het opnieuw van dat op het EK. Met een 2-0-zege tegen Finland kroonde de nationale ploeg zich tot groepswinnaar. Komende zondag is het in Sevilla te doen tegen een nog nader te bepalen tegenstander. Maar wat weten de buitenlandse media ondertussen na de wedstrijd tegen Finland? Een persoverzicht.

Zelf je ploeg samenstellen? Surf naar goudenek.be en maak kans op talloze speeldagprijzen.

Speel mee met het Gouden EK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Daily Mail: “Bijdrage Witsel aan Belgische opmars immens”

Het Britse ‘Daily Mail’ focust op het feit dat België 9 op 9 pakt terwijl het louter op verplaatsing speelde. “Oekraïne is het enige topreekshoofd dat ook niet voor de eigen fans mocht spelen en zij eindigden pas als derde in hun groep. Dan maakten de Belgen er lichter werk van, net zoals ze dat ook meer dan waarschijnlijk in hun achtste finale tegen een nummer drie kunnen doen. Alsof ze een korte citytrip afwerkten in Rusland, een glorieus gegidste stadswandeling. Met de nodige sterren onderweg. Maar toch vooral een wandeling, in grote delen van de wedstrijd ook doelloos.”

“De Bruyne stond geregeld stil terwijl hij het tempo dicteerde - het evangelie van Guardiola bij Manchester City - en België wachtte geduldig op het explosiemoment. Eén pass van De Bruyne deed de boel ontploffen, zeker als die gaat richting Lukaku, dezer dagen één van Europa’s meest gevreesde spitsen. Finland probeerde te profiteren wanneer België toch eens probeerde te forceren, vooral vanop de wingbacks. Die werden door de Finnen gezocht als ze eens konden counteren, ongetwijfeld zullen ook de grotere ploegen dit zien als kwetsbaar Belgisch gebied.”

Volledig scherm © Photo News

Ook onze defensie wordt wat in twijfel getrokken. “Voor al het creatieve talent dat Martínez tot zijn beschikking heeft, is zijn defensie het zwakste deel. Het trio tegen Finland - Denayer, Boyata en Vermaelen- zal de komende weken niet nog eens samen starten, maar de stelling blijft overeind ongeacht wie er speelt. Zeker als de verdedigers de instructies krijgen om hoog op te schuiven, kunnen ploegen die het middenveld overslaan en de diepte opzoeken België pijn doen. Ploegen met meer kwaliteiten dan Finland, wel te verstaan. Dit wordt een cruciale factor voor Belgiës kansen op dit EK.”

“Na de pauze stak België een tandje bij. De Bruyne ging meer op de verrassing spelen, probeerde steeds meer. Finland bleef bijzonder compact staan en met man en macht verdedigen op Lukaku. Zijn dikke teen stond eerst nog in de weg, daarna eindigde de avond in tranen voor de Finnen, die door de Deense zege met twee goals verschil nog uit de top twee vallen in hun allereerste deelname aan een groot toernooi.”

“Martínez van zijn kant zal met voldoening terugkijken op de minuten die zijn sleutelspelers maakten. Logisch dat de Spanjaard Witsel zo veel krediet en tijd gaf om nog fit te geraken. Zijn bijdrage aan de opmars van de Rode Duivels is immens en dat zal zo moeten blijven, wil België de komende jaren de nummer één blijven. Alhoewel: als Lukaku zo dodelijk blijft, kan dat geen probleem worden.”

Volledig scherm © Daily Mail

La Gazzetta dello Sport: “België wekte de indruk op elk moment te kunnen scoren”

Bij La Gazzetta dello Sport vooral lof voor Kevin De Bruyne. “Finland-België was een wedstrijd die er eigenlijk nooit één was. Finland was amper gevaarlijk, terwijl de ploeg van Martínez, ondanks het wel heel lage tempo, de indruk wekte elk moment te kunnen scoren. Nadat hij ook al de wedstrijd tegen Denemarken deed kantelen, lag Kevin De Bruyne ook nu weer aan de basis van al het Belgische gevaar. Ondanks de frustraties die hij meenam uit de Champions League-finale, is hij de gevaarlijkste speler in de ploeg van Martínez.”

Volledig scherm . © La Gazzetta dello Sport

L’Equipe: “De Bruyne visionair”

“Kevin De Bruyne heeft met zijn spelinzicht nog maar een keer van zich laten spreken”, opent de toonaangevende Franse sportkrant L’Equipe z’n spelersrapport - ‘KDB’ krijgt er een ‘7'. “Hij bediende zijn ploegmaats in de best mogelijke omstandigheden om Finland met 2-0 te kloppen op de derde speeldag van het EK.”

“Ze hebben gedomineerd, gecontroleerd, kwamen nooit echt in de problemen, maar beten lang hun tanden stuk op hun tegenstander. Omdat ze het slecht uitspeelden, of omdat ze de sterke Finse doelman op hun weg vonden. Maar België klaarde de klus in de laatste 20 minuten wel met twee goals, goed voor de derde overwinning in evenveel wedstrijden.”

NOS: “Haperende Belgische machine laat op gang tegen dappere Finnen”

“De Belgische machine kwam na de moeizame match tegen Denemarken, met een na rust excellerende Kevin De Bruyne, ook tegen de Finnen moeizaam op gang”, zo zagen ze bij onze Nederlandse collega’s van NOS. “De Rode Duivels begonnen afwachtend en daardoor kreeg Finland het gevoel dat er wat te halen viel. Een afgekeurde goal van Lukaku wegens buitenspel hield Finland nog in leven, maar in het slotkwartier sloeg België alsnog toe. Een kopbal van Thomas Vermaelen vloog via de paal en doelman Hradecky in het doel, waarmee de Belgische ban was gebroken (1-0). Lukaku legde in de 81ste minuut met zijn derde EK-goal de zege helemaal vast voor België (2-0).”

Volledig scherm . © NOS

MARCA: “Lukaku blijft goals aan elkaar rijgen”

De Spaanse sportkrant MARCA heeft vooral oog voor de grote tenoren, al hadden ze het daar ook over een verrassende uitblinker. “Met Hazard en De Bruyne in de basis wilden de Belgen hun twee sterren minuten laten opdoen. De City-speler zette duidelijk stappen, terwijl die van Madrid pas in de tweede helft ontwaakte. Hij had de grootste kans na één van die stormachtige aanvallen van de mannen van Martínez, maar de Finse doelman gooide roet in het eten. De beste bij de Belgen was Doku. De knaap, pas 19, ging de één-tegen-éénsituaties niet uit de weg.”

Maar het Spaanse blad speelt het dus vooral op Lukaku. “De spits blijft de doelpunten aan elkaar rijgen. Terwijl de Finnen op zoek gingen naar die belangrijke gelijkmaker die hen de tweede plaats zou kunnen opleveren, viel het doelpunt van Lukaku, die er al een hele wedstrijd naar op zoek was. Scoren, om meteen gewisseld te worden en uit te rusten. Hij aast op die Europese titel... en die van topschutter.”

Volledig scherm . © MARCA

Lees ook.

Bekijk meer over de Rode Duivels: