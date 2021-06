Buitenlandse pers zag angstige, inspiratieloze Duivels met Hazards als uitblinkers: “En wij die dachten dat Chelsea Thorgan alleen kocht om Eden te plezieren”

Rode DuivelsDe buitenlandse pers keek met veel aandacht naar België-Portugal en was niet echt onder de indruk over de manier waarop de Rode Duivels een plek in de kwartfinales over de streep trokken. AS: “Een angstig, gehaast België.” L’Équipe: “België speelde ongeïnspireerd, maar was o zo efficiënt.” Al maakten Eden én Thorgan Hazard veel indruk, La Gazzetta vreest al voor 2 juli.

La Gazzetta dello Sport: “Eden toonde flitsen van grenzeloze kwaliteit”

La Gazzetta dello Sport keek uiteraard met argusogen naar onze Rode Duivels. Op 2 juli is België de tegenstander van Italië in de kwartfinales. “Thorgan besliste de match met een geweldig schot van buiten de zestien, terwijl zijn broer enorm sterk was. Eden toonde flitsen van zijn grenzeloze kwaliteit, die de laatste tijd toch een beetje vervaagd waren. Eerlijk gezegd had een gelijke stand na 90 minuten niet oneerlijk geweest. Portugal was soms dominant in de tweede helft en zorgde voor meer voetbal. België speelde ongewoon defensief na rust.”

“België dus versus Italië. Het slechte nieuws voor Italië is de terugkeer van Eden Hazard.” Maar de Italiaanse kwaliteitskrant ziet ook mogelijkheden voor de Azzurri. “Het valt af te wachten wat het verdict wordt voor Kevin De Bruyne. Hij moest geblesseerd naar de kant. Zonder hem - en met Mertens - is het verschil in kwaliteit meteen merkbaar. En dan is er nog het enigszins versleten verdedigend trio Alderweireld-Vertonghen-Vermaelen. Zelfs jaren geleden al waren zij niet altijd even secuur.”

Volledig scherm La Gazzetta dello Sport. © La Gazzetta dello Sport.

Daily Mail: “Misvatting dat Thorgan louter kleine broer is van Eden”

Veel lof voor Thorgan Hazard in het Engelse ‘Daily Mail’, dat zelfs in eigen boezem keek. “Een winninggoal mooi genoeg om elke match te beslissen of elke uittredende kampioen klein te krijgen. Het is een, vooral Engelse, misvatting dat Thorgan weinig meer is dan de kleine broer van Eden. In drie seizoenen Chelsea speelde hij er niet één match. We dachten dat Thorgan door Chelsea gewoon erbij gepakt was om oudere broer Eden tevreden te houden en te soigneren. Maar op uitleenbasis bij Zulte Waregem werd hij verkozen tot eerst speler van de ploeg en later tot Gouden Schoen. Dan volgde Borussia Mönchengladbach, dat zo tevreden over hem was dat ze hem definitief kochten. Nu speelt hij voor topclub Dortmund. Alleen in Engeland is het talent van Thorgan onder de radar gebleven. Dat verandert misschien wel na deze wedstrijd.”

Quote Wat je zelf doet, doe je beter, moet Thorgan gedacht hebben in minuut 42. Tegen de tijd dat Rui Patricio doorhad waar de bal zou belanden, was hij te laat. Daily Mail

“Een match waarin het talent van Thorgan het verschil tussen beide teams bleek - zeker in de eerste helft. Niet alleen was hij Belgiës beste speler in een pragmatische eerste helft, hij maakte ook de enige goal. Tegen de gang van het spel in, toch. Hij bezorgde zijn rechtstreekse tegenstander Dalot een verschrikkelijke tijd, met steeds een eindproduct aan zijn knappe rushes. Maar wat je zelf doet, doe je beter, moet hij gedacht hebben in minuut 42. Tegen de tijd dat Rui Patricio doorhad waar de bal zou belanden, was hij te laat. Moest de keeper beter doen? Waarschijnlijk. Maar dat neemt niets weg van de klasse van de goal. Bijzonder passend dat het Eden was die hem het eerst feliciteerde.”

Volledig scherm Eden Hazard als eerste om zijn broertje te feliciteren. © EPA

“En zo beëindigde België de Portugese droom met een fel bevochten zege. Verdiend? Misschien niet op basis van deze match, maar wel op de langere termijn. Mooi was het ook alles behalve, maar dat is toernooivoetbal zelden. Zeker als je zoals België dit pad moet volgen. In 2018 werd hen dat te vee en ook vanavond hing het aan een zijden draadje. De Duivels kunnen ongetwijfeld knapper voetbal brengen, maar vanavond kwam het er tegen een team met zoveel aanvallende flair vooral op aan solide en dapper te zijn. Dat was België, zeker toen ze het na de pauze moeilijk kregen. Dat viel niet verrassend samen met het uitvallen van De Bruyne. Net als in de Champions League-finale eruit in een grote match. Toen was Rüdiger de boosdoener, nu was dat Palhinha. De refs moeten spelers van dat kalieber beter beschermen.

Volledig scherm © Daily Mail.

AS: “Avond van de ‘andere Hazard’”

“Het werd de avond van de ‘andere Hazard’”, zo schrijft ook het Spaanse AS. “Een knap schot dat tot wanhoop van Patricio van de doelman wegdraaide. Portugal verdiende dit niet helemaal, want zij dreigden het vaakst. Renato Sanches speelde geweldig tussen de linies. Na rust verzamelde Portugal genoeg kansen om gelijk te maken. Dat tegen een angstig, gehaast België.”

“The Hazards, en dan vooral Thorgan, werden de keizers van Sevilla. Ook Eden speelde goed. Zijn beste prestatie op het EK. Niet gescoord of een assist gegeven, maar hij was erg bedrijvig en spaarde zijn energie niet. En De Bruyne? Het wordt bang afwachten hoe die enkel er aan toe is.”

Volledig scherm Man van de match Thorgan Hazard. © BELGA

L’Équipe: “Teleurstellende Rode Duivels”

“Zonder te schitteren haalt België regerend kampioen Portugal neer”, opent het Franse L’Équipe. “De Rode Duivels speelden ongeïnspireerd, maar wel realistisch. Had het slechte gazon ermee te maken? Alleszins kregen de toeschouwers niet veel kansen te zien. Thorgan Hazard maakte een van de mooiste goals van dit EK tot nu toe. Voorts kwam er niet veel van de teleurstellende maar o zo efficiënte Rode Duivels. Precies het tegenovergestelde van Portugal. Zij kregen wél kansen, zonder te scoren.”

Volledig scherm "Zonder te schitteren schakelt België Portugal uit, maar het verliest wel De Bruyne en Eden Hazard." © L'Équipe

Record: “Portugal had pech en België een gewéldige keeper”

“De ploeg van Fernando Santos verprutste veel kansen, zeker na rust”, schrijft het Portugese medium Record. “België begon goed aan de wedstrijd, met meer controle en balbezit, maar de eerste grote kans was voor Portugal: Diogo Jota miste. Op het moment dat de Portugezen echt de bovenhand namen, kregen ze een bak ijskoud water over zich heen. Thorgan Hazard met een ‘bom’ - héérlijke goal. Na rust waren er heel wat gevaarlijke momenten. Maar Portugal had pech en België een gewéldige keeper. Thibaut Courtois deed een paar enorme reddingen.”

AD: “Een ploeg zonder franje”

“Met de uitschakeling van Portugal kwam er een vroegtijdig eind aan het toernooi van de 36-jarige Cristiano Ronaldo, die normaal gesproken zijn laatste EK heeft gespeeld”, schrijft de Nederlandse krant AD. “De grote vedette leek op dit EK meer talent dan ooit om zich heen te hebben verzameld, maar in de praktijk was zelden een swingend ensemble zichtbaar. Ook Ronaldo zelf vertrok als een schim door de achterdeur. En als hem iets niet past, dan is het anoniem het podium verlaten.”

“België blijft op koers voor de eerste grote prijs in de voetbalhistorie. Zondagavond stootte een ploeg zonder franje de regerend kampioen Portugal van de troon. Dat was vooral te danken aan Hazard. Nee, niet Eden, maar zijn broertje Thorgan oogstte voor de verandering eens het applaus.”

