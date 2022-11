Buitenlandse media snoeihard voor de Rode Duivels: “Voor een team van zogenaamde sterren, waren ze echt verschrikkelijk”

KIJK. “De Bruyne speelde onder zijn niveau”

AS: “Hazard slaagde er niet in om zijn stempel te drukken”

“Het was niet het beste team dat won, maar wel het efficiëntste” schrijft het Spaanse AS. “Hazard begon na een moeilijke week in de basis, maar kon zijn stempel niet drukken. België probeerde de geesten van zich af te schudden die hen de laatste tijd hebben geteisterd, maar slaagde daar niet in. Wat ook opviel, is dat Kevin De Bruyne nagenoeg onzichtbaar was. Met deze overwinning en het gelijkspel tussen Marokko en Kroatië, staat België bovenaan in de groep, al zullen ze beter moeten spelen, willen ze een rol spelen op dit WK.”

Volledig scherm Eden Hazard. © Photo News

AD: “België is gewaarschuwd voor de rest van de groepsfase”

“De veteranen uit de ‘Gouden Generatie’ van België werden lange tijd onverwachts overvleugeld door elf energieke atleten uit Canada”, aldus het Nederlandse AD. “Alleen waren die zeer slordig in de afwerking, hadden ze de arbitrage tegen en zagen ze het geslepen België totaal tegen de verhoudingen in wél scoren. Zo begonnen de Belgen het WK met een zege (1-0), maar zijn ze op z’n zachtst gezegd gewaarschuwd voor de rest van het toernooi. België heeft een uitstekende uitgangspositie voor de rest van de groepsfase, maar daar is echt alles mee gezegd.”

The Sun: “Niemand moet de Belgen vrezen”

“Voor een team van zogenaamde sterren, waren de Belgen echt verschrikkelijk”, weet The Sun. “Jong, hongerig en met tempo overal waar je keek, verscheurde Canada de weifelende Belgen in hun eerste WK-wedstrijd sinds 1986. Kevin De Bruyne is de enige overgebleven speler van wereldklasse, maar hij was de zwakste van allemaal. Normaal gaan de Belgen de groepsfase wel overleven, maar daarna moet niemand hen vrezen op basis van deze slappe vertoning.”

Volledig scherm Kevin De Bruyne. © Photo News

Daily Mail: “België zal uit een heel ander vaatje moeten tappen, wil ze het hier drie weken uitzingen”

“Op veel manieren was dit misschien wel dé grootste verrassing die we tot dusver te zien hebben gekregen”, pent The Daily Mail neer. “Niet wat de uitslag betreft - België bewees nog maar eens hoe klinisch het kan zijn tijdens een WK-groepsfase - wél in het bijwijlen adembenemende voetbal van de Canadezen. Vastberaden als ze waren om de 36 verloren jaren in te halen. De Rode Duivels, al zeven WK-groepsmatchen ongeslagen, werden overrompeld door een team dat de ziel uit hun lijf presste”, aldus de tabloid, die de Canadezen “een van de meest verfrissende eerste helften van het toernooi zag spelen.”

Maar aan het einde wonnen de Belgen. Op ervaring. “Dit is wat je koopt met de opgeteld 925 caps, maar de vraag is of die ervaring - die van een eens gouden generatie die een laatste gooi doet naar glorie - ook niet betekent dat je met een verouderend team zit dat op veel vlakken tekort schiet. Martínez wuift de kritiek weg als zou hij niet doorselecteren, maar dit was een brutaal voorbeeld van hoe een jeugdige ploeg een oudere erg veel pijn kan doen. (...) De ploeg zal uit een heel ander vaatje moeten tappen, wil ze het hier drie weken uitzingen.”

Marca: “De beste keeper ter wereld hield zijn ploeg recht”

“Een van de sleutels tot succes op een toernooi als het WK is dat een team op een slechte dag lelijk kan winnen. Dat is wat België deed tegen Canada”, schrijft het Spaanse Marca. “De beste speler van België, de beste keeper ter wereld, hield zijn ploeg recht. Canada werd veroordeeld voor zijn gebrek aan efficiëntie, want in de eerste helft hadden ze de Rode Duivels zelfs op de knieën, maar ze verprutsten hun kansen.”

Volledig scherm Thibaut Courtois. © Photo News

L’Équipe: “De scherpte van de Rode Duivels maakte het verschil”

“Hoewel dit het laatste WK is voor veel Belgische spelers, is Thibaut Courtois het meest succesvolle lid van de Gouden Generatie, aldus het Franse L’Équipe. “De keeper van Real Madrid speelde een fantastische partij. Daarnaast hielp de Zambiaanse scheidsrechter Janny Sikazwe de Canadezen niet en de scherpte van De Rode Duivels maakte het verschil.”

KIJK OOK. Jan Mulder houdt een slecht gevoel over aan de wedstrijd tegen Canada

Volledig scherm © Photo News