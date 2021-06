Buitenlandse analisten over Rode Duivels: “Ik dicht België meer kansen toe dan voor het toernooi”

"Wat ik van de Belgen vond tot nu toe? Zo'n beetje wat je van die ploeg kon verwachten: negen op negen in een vrij makkelijke poule, dankzij een degelijke, professionele prestatie", zegt de Britse voetbaljournalist Nick Ames (The Guardian). Een lauwe reactie, maar hij bedoelt het als een 'compliment', zegt hij er meteen bij. "De Rode Duivels zijn simpelweg niet meer the new kid on the block zoals enkele jaren geleden. Mensen verwachten dat België minstens de halve finales haalt op dit EK."

Echt wervelend was het tot nu toe nog niet bij de Rode Duivels. Bij de bookmakers moet België na de poulefase dan ook een plekje inboeten en naast Frankrijk en Engeland nu ook Italië laten voorgaan als favoriet.

"Ik dicht België nu juist meer kansen toe dan voordien", zegt Joël Domenighetti, die de Rode Duivels op grote toernooien al bijna tien jaar voor L'Equipe volgt. "Van de drie grote vraagtekens - Axel Witsel, Kevin De Bruyne en Eden Hazard - zijn er twee grotendeels weggevaagd. Witsel bracht opnieuw tactische zekerheid en De Bruyne was vanaf minuut één weergaloos. Tel daar dan nog eens Romelu Lukaku en Thibaut Courtois bij, allebei wereldtop op hun positie, en er is een overdaad aan kwaliteit."

De balans van de voorbije poulefase is er sowieso een in twee delen: "De terugkeer van De Bruyne tegen Denemarken zorgde voor een enorme kwaliteitsinjectie", trapt Sebastiano Vernazza (La Gazzetta dello Sport) een open deur in. "Hij is voor mij dé zoon van het moderne totaalvoetbal, op weergaloze wijze bestrijkt hij tachtig meter van een voetbalveld en vervult daar alles wat een coach kan wensen. Mocht België het EK winnen, dan moet hij altijd de Gouden Bal krijgen."

Ames, die de wedstrijd in Kopenhagen live zag, zegt dat zijn mond na de rust wagenwijd open viel. "Maar ook tijdens de wedstrijd tegen Rusland zag ik al iets interessants. De Belgen waren tactisch uitgekookt, en lijken eindelijk te weten hoe ze een voorsprong moeten vasthouden. Dat is weleens anders geweest, maar dat herinneren jullie vast nog wel."

In een lastige tabelhelft moeten de Duivels zondag eerst voorbij Portugal, meteen een klepper. Kijk je naar de 'expected goals' in de groepsfase, een indicator voor de kwaliteit van de bijeengevoetbalde kansen, dan belooft het voor de verdediging een lastige avond te worden. Enkel Spanje en Nederland creëerden in theorie meer 'zwangere kansen', en die zaten niet in de groep des doods. Met 7,34 verwachte doelpunten over de drie groepswedstrijden heen doet Portugal het een pak beter dan de 4,09 van België.

De pionnen op de juiste plek zetten, is het simpele devies van de analisten. Dan vallen er best wat knopen door te hakken. In de verdediging raken de analisten er moeilijk uit: de clean passing van Vermaelen of het secure werk van Boyata "die wat ervaring mist op het hoogste niveau"? Aanvallend gezien klinkt het wel unisono dat Mertens zijn "gebrek aan levendigheid" zal moeten bekopen. Vernazza ziet in Doku een "erg interessante troefkaart" voor die positie.

Met stip op één staat wel de volgende vraag: quid Eden Hazard? "Ik wacht al iedere wedstrijd op un grand moment, maar dat is er helaas nog niet gekomen", zegt Domenighetti. Of de Belgische kapitein dan niet op de bank moet starten? "Hazard is een speler die vooruitgang boekt door 90 minuten te spelen. Voor mij is het dus zelfs geen debat waard voor de wedstrijd tegen Portugal. Hij mag nooit op de bank starten als België de eindzege wil."

Als de Portugese horde genomen wordt, wachten wellicht Italië en Frankrijk - het absolute sterrenelftal. "Op basis van wat ik nu gezien heb, plaats ik hen nog nét iets hoger", is Ames duidelijk. Maar ook: "De groepsfase is zelden een goede voorspeller op een toernooi. De Belgische sterspelers moeten nu vooral fit en in vorm blijven. Dan heeft jullie land echt een geweldige kans op eindwinst."

