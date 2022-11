Branko Strupar geeft Rode Duivels 40% kans om door te stoten: “Kroatië is kwetsbaar op de flanken”

Met het mes op de keel staan de Rode Duivels morgennamiddag (vanaf 16u Belgische tijd) in het Ahmed bin Ali-stadion tegenover Kroatië, op de slotspeeldag in groep F op het WK in Qatar. Winnen is de boodschap voor Kevin De Bruyne en co. “Ik geef België 40% kans, Kroatië krijgt van mij dus 60%”, vertelde ex-Rode Duivel Branko Strupar, die inmiddels in Zagreb zit en het Kroatische team goed kent.