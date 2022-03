Bouchez te gast op training Rode Duivels, die met minuut stilte start - Casteels haakt geblesseerd af

Rode Duivels Rode Duivels oefenen eind maart in het Lotto Park tegen Burkina Faso

Ook de tweede vriendschappelijke tegenstander van de Rode Duivels is bekend. België oefent op dinsdag 29 maart tegen Burkina Faso – halve finalist op de voorbije Africa Cup, en uitgeschakeld door de latere winnaar Senegal. Niet op de Heizel of in Leuven, wel in het Lotto Park.

