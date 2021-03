Bornauw lag 24 uur in coma door zeldzame erfelijke aandoening: "De vrees van elke anesthesist”

“Kort voor het einde van de behandeling kreeg ik een ernstige allergische reactie op de verdoving. Mijn lichaamstemperatuur steeg met één graad per minuut. Als de dokters niet meteen gereageerd hadden, zou mijn lichaam ontploft zijn”, zegt de tweevoudige Rode Duivel. “De dokters hebben snel en goed gehandeld. Ik heb wel ongeveer 24 uur in een kunstmatige coma gelegen.”

Maligne hyperthermie

Prof dr. Marc Coppens, medisch afdelingshoofd dienst anesthesie aan het UZ Gent, legt ons uit dat het helemaal geen allergische reactie was die Bornauw had. “Hij lijdt duidelijk aan maligne hyperthermie, een zeer zeldzame, zeer gevaarlijke erfelijke aandoening aan de skeletspieren, waarbij die overreageren op bepaalde verdovende gassen”, vertelt hij. “Het komt voor bij 1 op de 50.000 verdovingen en is de vrees van elke anesthesist. Ik ben 25 jaar bezig en heb het nog niet meegemaakt.”

“De temperatuur van de patiënt stijgt plots tot 40, 41 graden, zijn of haar hartslag zal versnellen, net als de uitgeademde CO2. Je hebt een alerte anesthesist nodig, want er moet onmiddellijk medicatie gegeven worden die het hele proces stopt. In de meeste operatiezalen hangen er protocollen uit aan de muur om snel en juist die medicatie te gebruiken. Daarnaast is het ook belangrijk om de patiënt meteen af te koelen. Dit syndroom is een van de redenen waarom de Belgische vereniging voor anesthesie en reanimatie benadrukt dat een anesthesist op elk moment van de operatie onafgebroken bij de patiënt blijft”, aldus Coppens.