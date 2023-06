Bondscoach springt in de bres voor “hongerige” Charles De Ketelaere: “Vroeg of laat gaat die ketchupfles kapotvallen”

Als coach en aanvoerder spreken, spitsen wij onze oren. Jacky Mathijssen en Charles De Ketelaere, zij aan zij. Niet over AC Milan, wél over het EK U21. En de theorie van de ketchupfles.

Charles, hoe voelt het om hier op een EK te zitten als aanvoerder van de Belgische beloften?

C: “Het was een eer om die aanvoerdersband te mogen dragen. Het was leuk om te doen, maar als Aster (Vranckx, red.) speelt denk ik dat hij kapitein is. Hij heeft ook in het grootste deel van de kwalificatiematchen die band gedragen, dus dan is het volgens mij normaal dat hij ook hier kapitein is.”

Jouw knappe pass naar Loïs Openda tegen Nederland is gretig gedeeld op sociale media. Ook onder meer door je ploegmaat Rafael Leão - “Wat een krak”. Doet dat iets met je?

C: “Gho... (denkt na) Het is leuk als je je ploeg kan helpen op zo'n manier, op een goed moment in de match. Maar het was geen doelpunt hé, dus op zich maakt het weinig uit. Ik blijf er ook niet te lang bij stilstaan. Die sociale media achteraf, daar hecht ik geen belang aan.”

Met welk gevoel ben je naar dit EK afgezakt?

C: “Hongerig en ambitieus, voor de ploeg en mezelf. Dat is het voornaamste. Ik heb er veel zin in.”

Heb je getwijfeld om te bedanken en even weg te zijn van het voetbal?

C: “Euhm... Niet echt, eigenlijk. Het plan was om ofwel naar de eerste ploeg te gaan, of mee af te reizen naar Georgië. En kijk, ik zit hier. Daar heb je je antwoord.” (knipoogt)

Geloof je in de theorie van de ketchupfles?

C: (kijkt vragend)

Dat eens je een goal gemaakt hebt, dat ze zullen blijven komen?

C: (grijnst) “Ik denk dat die theorie wel kan kloppen. Niet dat één goal betekent dat je plots aan de lopende band gaat scoren. Maar ik heb wel al het gevoel gehad dat het, eens ik in een flow zit, allemaal iets makkelijker loopt. Dus het klopt wel een beetje.”

Wat hoop je voor jezelf uit dit EK te kunnen halen?

C: “Ik focus me op het team. Als ik het team kan helpen met goals en assists, dan is dat mooi. Als we winnen als team, zonder dat ik een goal of assist achter m’n naam heb staan, dan ben ik even blij als we als ploeg genoeg kwaliteit geleverd hebben. Ik ben hier om het team te helpen.”

J: “Mag ik daarop inpikken? Ik vind dit antwoord veel klasse uitstralen. Ik hoor hier daarnet een jongen met zijn status zeggen dat er een andere speler achterna is gekomen die hem komt aflossen, dat vind ik op zich al chapeau als aanvoerder. Ik moet ook zeggen dat hij hier de afgelopen week met de ploeg zowel op als naast het veld als een echte teamleider heeft gefungeerd. Zijn laatste antwoord is daar het schoolvoorbeeld van. Niemand in mijn team wordt afgerekend op kansen, doelpunten, assists, tegengoals... Nee. Wij staan hier allemaal samen, binnen een bepaald kader en met een plan. En met heel veel respect voor elkaar. Als je dan een captain hebt die zijn rol invult zoals hij dat de afgelopen weken heeft gedaan... Dan kan ik niet meer dan trots zijn op hem. En die ketchupfles? Vroeg of laat valt die dop er niet gewoon af, maar dan valt die fles gewoon kapot en is hij in één keer leeg.”

Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Hoe is ‘kapitein Charles’ in de kleedkamer? Trek jij je mond open tijdens de rust?

C: “Ik durf dat wel, maar volgens mij heeft het weinig zin om die dingen hier op tafel te gooien. De mensen in de kleedkamer weten hoe ik ben en hoe ik het team wil helpen, zowel op als naast het veld. Dat is het voornaamste.”

Jacky, een vraagje voor jou. Jullie spelen in een stadion dat zo goed als vol zal zitten. 50.000 toeschouwers. Is dit iets speciaals voor je groep?

J: “Absoluut. In het begin van ons avontuur hebben we vaak gesproken over onze ambitie om op een eindtoernooi te spelen. Voor jonge talenten is het goed om in zo’n situatie terecht te komen. Een echte uitmatch in een vol stadion tegen het gastland dat z'n eerste match al heeft gewonnen. Daar moeten we onze jonge groep ook aan blootstellen, want op een dag staat hen dat onvermijdelijk te wachten. Bij de Rode Duivels of hun eigen club. Voor sommigen onder hen zal het de eerste keer zijn. Ik ben heel nieuwsgierig. En dat is het einddoel van dit toernooi.”

Georgië zal iets meer gesloten spelen dan Nederland. Hoe zie je jouw eigen rol daarin, Charles?

C: “Het zal zaak zijn om niet altijd in de bal te komen, maar ook dieper te blijven en het tempo hoog te leggen. Zo kunnen we makkelijker ruimtes vinden en die penetreren, om hun linies te doorbreken. Geduld wordt belangrijk.”

Je mama was al aanwezig tegen Nederland. Komen er nog vrienden en familie langs de komende dagen en - misschien - weken?

C: “Als we zouden doorstoten misschien wel, maar voorlopig staat dat niet op de planning.”

J: “En bij jullie?” (kijkt naar de pers)

Wij kunnen dat niet betalen. Charles, als je jezelf nu moet vergelijken met de versie van een jaar geleden, net na de landstitel met Club: op welk vlak heb je nog stappen gezet?

J: (onderbreekt) “Hij is gewoon beter geworden. Maar daar moet je een beetje voetbalexpertise voor hebben om dat te zien. En ik begrijp dat dat een aantal mensen ontgaat.”

