Bondscoach Roberto Martínez roept Charles De Ketelaere voor het eerst op, ook Romelu Lukaku bij de selectie ondanks lichte blessure

Romelu Lukaku maakt deel uit van de selectie. De spits van Inter liep in de Champions League een kleine spierblessure op aan de adductoren tegen Shakhtar Donetsk, maar wordt opgeroepen. “Het is belangrijk dat Romelu erbij is. We geloven dat er nog wat tijd is om zijn situatie te analyseren. Maandag hakken we de knoop definitief door of Romelu kan spelen of niet”, aldus Martínez.