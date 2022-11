Bondscoach Roberto Martínez: "Ja, er zijn spanningen in de groep”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. De Bilde ziet hoe De Bruyne zich steeds moeilijker maakt

“Ik ben natuurlijk teleurgesteld over onze prestatie", begon de bondscoach daags na de nederlaag bij RTBF. “Ik zag de angst om te verliezen op de gezichten van de spelers. Het is mijn verantwoordelijkheid om oplossingen te vinden en de mentaliteit te veranderen. Want als je een match met deze schrik speelt, is het heel lastig om je kwaliteiten te tonen. Wij zijn geen ploeg die de bal aan de tegenstander laat en enkel inzet op counters. Wij willen zélf aanvallen. Ons team moet meer kansen krijgen. En plezier op het veld. Ik weet wat ik moet doen om die vreugde terug te krijgen. Er wacht ons nu een paar dagen. Als we erin slagen om dat obstakel te overwinnen, denk ik dat we het volledige potentieel van deze groep zullen zien. We moeten klaar zijn tegen de Kroaten.”

Quote We zullen de komende dagen zien of Romelu kan starten tegen Kroatië, maar ik hoop van wel. Roberto Martínez

“Het moment met het gezin zal ongetwijfeld wel helpen. Iedereen heeft zo wat kunnen recupereren, extra energie kunnen opdoen”, vertelt Martínez, die ook reageert op de sluimerende onvrede binnen de groep. “Ja, er zijn spanningen in de groep, maar da’s normaal. De spelers zijn al zo lang samen, het is een beetje zoals een familie. In elke familie zijn er wel spanningen, zoniet heb je geen emoties. Het is de eerste keer dat we ons in zo’n situatie bevinden. We hebben nog nooit met twee goals verschil verloren op een WK. We weten wat we moeten doen. Vandaag denken we misschien dat we maar 10 procent kans hebben om te winnen tegen Kroatië, maar dat percentage zal alleen maar aandikken tot aan de wedstrijd - er zitten nog enkele dagen tussen. Ikzelf geloof er nog altijd voor de volle 100 procent in, want ik geloof in het potentieel van mijn groep.”

Volledig scherm Martínez met Trossard, die tegen Marokko in minuut 74 inviel. © BELGA

“Of Lukaku start tegen Kroatië? Ik hoop het”

“In elke ploeg heb je spelers nodig die het spel het meeste beïnvloeden. We zijn blij dat we opnieuw op Romelu Lukaku kunnen rekenen. Hoe meer opties, hoe beter. We zullen de komende dagen zien of Romelu kan starten tegen Kroatië, maar ik hoop van wel. Amadou Onana heeft een héél interessant profiel. Hij is zo jong, maar heeft al zoveel invloed op ons spel. Ik geniet van de manier waarop hij groeit in deze groep. Hij heeft veel karakter, zijn bijdrage op dit WK is al enorm geweest. Er wacht hem een briljante toekomst bij de Duivels.”

Volledig scherm Roberto Martínez. © BELGA