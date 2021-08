Bondscoach Roberto Martínez heeft EK-uitschakeling nog niet verteerd: “Ontgoocheling voor het leven”

Ondanks een vakantie op Ibiza heeft Roberto Martínez de teleurstelling van het EK nog steeds niet verteerd. Dat vertelt hij in een exclusief interview aan VTM Nieuws. “Het was een gigantische, rauwe ontgoocheling. Ze is groter dan ze zou mogen zijn en het is er een voor het leven. Ik heb altijd het gevoel dat we die dag wat meer geluk nodig hadden. De blessures van Eden Hazard en Kevin De Bruyne waren een dubbele tegenslag.”

Want Martínez was er wel degelijk van overtuigd dat België Europees kampioen kon worden. “Ik had tegen Italië nooit het gevoel dat we uit de match lagen. Het was pas na het laatste fluitsignaal dat ik doorhad dat het een gemiste kans was.” Het WK van 2022 in Qatar dan maar? “Alles moet je een beetje tegemoetkomen. Ik denk echt dat we er dicht bij zitten om all the way te gaan. We zullen elke situatie, elk aspect moeten overmeesteren.”