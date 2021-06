Bondscoach Martínez ziet in Kroatië een échte test en hoopt op speelminuten voor Eden Hazard: “Hij voelt zich goed”

“Eden zal morgen met de groep trainen”, vertelde Martínez. “Ik verwacht niet dat hij zal starten zondag, al zou het positief zijn als hij minuten kan maken. Dat is het doel. We bekijken het dag per dag, maar hij voelt zich goed en werkt hard.”

En wat als Eden Hazard niét kan spelen tegen Kroatië? “Dan hebben we nog steeds van 6 tot 12 juni de tijd om hem fit te krijgen. Of hij dan 90 minuten kan spelen, weet ik niet. Eden is wel ervaren genoeg. Ik geloof dat we de beste Hazard op het EK kunnen zien. We hebben drie groepsmatchen waarin Eden kan groeien in het toernooi. Hij moet zichzelf weer kunnen worden. Eden kan ook op zijn talent teren en zonder veel matchritme een belangrijke rol spelen. Ik maak me geen zorgen over hem.” Ook Vermaelen en Vertonghen zullen in actie komen tegen Kroatië, zo bevestigde Martínez. Voor Witsel komt die oefenwedstrijd uiteraard nog (veel) te vroeg. “Op 11 juni verwachten we dat Axel Witsel normaal kan meetrainen. Als dat het geval is, krijgt hij groen licht om mee te gaan naar het EK. Dat is realistisch, ja. Ik heb geen glazen bol, maar op dit moment ziet het er goed uit.“

“De oefenpot van zondag wordt een échte test”, ging Martínez verder. “Maar het team tegen Kroatië wordt niet zozeer mijn type-elftal voor het EK. Die wedstrijd geeft ons de mogelijkheid om andere spelers een kans te geven. Op dit moment denk ik nog niet te veel aan wie er op de eerste EK-match zal starten, wél is ons hoofddoel alle spelers op dezelfde lijn te krijgen qua fitheid en vorm.”

“Ik krijg alleen vragen over blessures”

Op onze vraag over de positieve ‘vibe’ die een tikkeltje is weggeëbd, antwoordde Martínez: “Van buitenaf is de vibe over de Duivels wat veranderd, dat klopt. Ik krijg enkel maar vragen over de blessures en de jongens die nog niet kunnen spelen. Ik kan alleen maar antwoorden op de vragen die ik krijg. Intern zijn we ‘excited’ en leven we met veel goesting toe naar het EK. Kijk naar iemand als Doku. Weinigen die over hem praten, maar hij doet me glimlachen telkens hij aan de bal komt.”

