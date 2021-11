Bondscoach Martínez wil tijdens oefenkamp in maart jongeren aan het werk zien: “Niemand met meer dan 50 caps”

Tijdens het oefenkamp in maart wil Roberto Martínez vooral de jongeren aan het werk zien. Dat vertelt de bondscoach van de Rode Duivels in een exclusief interview met VTM Nieuws. Met nog één zege (13/11 tegen Estland of 16/11 tegen Wales) is België sowieso zeker van rechtstreekse plaatsing voor het WK in Qatar. Dan hoeven de Rode Duivels geen play-offs te spelen in maart, een samenkomst die dus kan gebruikt worden voor een trainingsstage met één of meerdere oefenwedstrijden.

“Dan is het niet de bedoeling dat daar spelers van meer dan 50 caps bij zijn”, vertelt Martínez. “Wel jongens die minder ervaring hebben bij de nationale ploeg. Dat kunnen we ons op dat moment veroorloven, want ik denk dat we iedereen pas op zijn beste niveau willen zien in september - dan moeten mijn spelers zo matchfit mogelijk zijn. Onze ervaren spelers kunnen met andere woorden in maart even rust nemen. Even op adem komen, want de laatste twee jaar gingen ze door het coronavirus van het ene seizoen naar het andere zonder vakantie.”