Bondscoach Martínez verraste met zijn 11 namen voor cruciale match tegen Kroatië

“Hazard niet in de basis, Witsel en Mertens wel. Ik vind dit zeer verrassend”, vertelde een weinig enthousiaste Jan Mulder in Deviltime. “Ik ben ook verbaasd over Meunier”, vulde Marc Degryse aan. “Hij speelde echt geen goede wedstrijd tegen Marokko. En Castagne moet weer tégen zijn voet spelen. Tegen Ziyech verliep dat nog redelijk, maar als je moet aanvallen is dat toch een vervelend gegeven. En dan is er uiteraard de kwestie-Hazard. De logica was om hem te laten groeien in het toernooi. Dan zal hij al veel energie hebben verspeeld in de vorige twee wedstrijden. Martínez zal hem én Lukaku achter de hand houden voor het laatste deel van de match.”