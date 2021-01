Bondscoach Martínez panikeert niet na blessure Witsel: “Geen overhaaste beslissingen nemen”

Rode DuivelsMoet Roberto Martínez beginnen nadenken over een vervanger voor Axel Witsel? De draaischijf op het middenveld van de Rode Duivels liep tegen Leipzig een scheur in de achillespees op en is lange tijd out. De bondscoach panikeert niet: “In juni bekijken we de situatie.”

Ook voor bondscoach Roberto Martínez is het uiteraard een zware klap dat Axel Witsel uitvalt. De middenvelder is een vaste waarde bij de Rode Duivels en het lijkt erop dat ze het deze zomer zonder hem zullen moeten doen op het EK.

“Dat is één van de nadelen voor voetballers: de blessures. Jammer genoeg is dit een zware blessure. Op dit moment draait het erom dat de juiste stappen worden gezet”, steekt Martínez van wal tegen Stefan Van Loock, de woordvoerder van de Rode Duivels. “Dortmund heeft snel en goed gehandeld. Nu moeten we verzekeren dat Axel terug fit geraakt. We moeten op dit moment niet nadenken over of hij het EK haalt, maar wel over de juiste stappen zetten. We gaan wachten tot de laatste seconde om de selectie bekend te maken, dan krijgt hij zoveel mogelijk tijd om volledig fit te geraken.”

“We mogen nog niet uitsluiten dat hij mee gaat naar het EK. Het is een blessure die tussen de vier en zeven maanden kan duren. Veel hangt af van de eerste weken van de revalidatie, en van de mentale kracht van Axel. Ik zie het positief in. Dit is niet het moment om dingen te voorspellen. Axel kan snel genezen, ook in het verleden verwerkte hij blessures snel. Hij krijgt alle mogelijke steun die we kunnen bieden om hem zo snel mogelijk terug fit te krijgen. In juni bekijken we de situatie.”

Volledig scherm © Photo News

“We hebben een fantastische medische staf bij de Rode Duivels. Nu begint de planning. We zullen wel zien hoe Axel progressie maakt. Het belangrijkste is dat hij optimistisch blijft. Dit is niet het verjaardagscadeau dat hij verwacht had, hij verjaart dinsdag.”

Martínez en Witsel spraken elkaar al sinds het voorval. “Ik was opgelucht om te zien dat hij sterk en positief blijft. Een blessure draait ook om de mindset van de speler. Hij is een positief persoon en hij gaat er goed mee om. Nu is er nood aan kalmte, we gaan geen overhaaste beslissingen nemen. Dit is een serieuze blessure, maar we gaan de gebruikelijke stappen nemen. Ik denk nog niet na over een vervanger. Axel was de laatste vier jaar essentieel voor de nationale ploeg, meer dan 100 caps, met al z'n ervaring. We geven hem de tijd.”

Volledig scherm © Photo News