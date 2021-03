Bondscoach Martínez over afwezigen, late afreis naar Praag en toestanden in Qatar: “Boycot is niet de juiste oplossing”

Rode DuivelsNa de winst tegen Wales gaan de Rode Duivels in Tsjechië voor niets minder dan 6 op 6. Yannick Carrasco kan Thorgan Hazard niet meer vervangen, “maar we hebben nog opties genoeg op die linkerflank”, vertelt bondscoach Roberto Martínez aan VTM Nieuws. Hij had het ook over de late afreis naar Praag en steeds meer landen die het WK in Qatar willen boycotten. “We zullen een stelling innemen als alles duidelijk is.”

Geen Thomas Vermaelen en Yannick Carrasco tegen Tsjechië. “Bij Yannick hebben we vertrouwen dat hij fit geraakt voor Wit-Rusland”, vertelt bondscoach Roberto Martínez. “Bij Vermaelen was het plan om 2x45 minuten te spelen, maar hij kreeg wat tikken. Hij had nog een extra 24 uur nodig om klaar te geraken. En er is het advies om niet naar Praag te gaan door de coronamaatregelen. Het is beter om van één bubbel in België meteen naar Japan te reizen. Aangezien hij toch niet fit was voor de match tegen Tsjechië, namen we dus de beslissing om hem meteen te laten vertrekken, waardoor zijn quarantaineperiode in Japan makkelijker zal verlopen. Maar ik ben zeer blij dat ik Thomas 45 minuten zag spelen met het oog op het EK.”

Quote Tsjechië heeft enkele goeie spelers, is fysiek sterk en kiest voor direct voetbal. Het is zaak om ons spel op te leggen. Youri Tielemans

Wie moet Carrasco vervangen? “We hebben opties genoeg. Castagne kan op links spelen, net als Chadli en Saelemaekers. Wie er ook speelt, het zal iemand zijn die er al speelde en perfect weet wat van hem verwacht wordt.” Martínez lichtte ook toe waarom ze zo laat richting Praag trekken. “Door nog in België te trainen en nadien pas naar Praag te reizen om meteen in isolatie op hotel te gaan, vermijden we onzekerheid over ons coronatests. De kans bestond dat we de resultaten nog niet kenden bij de start van onze training daar, waardoor de voorbereiding in de war kon gestuurd worden. Door nog hier te trainen kunnen we ons normaal voorbereiden.”

Tot slot ging het ook over het WK in Qatar en sommige landen die een statement uitsturen. “Onze federatie en de spelers zullen een stelling innemen als álles duidelijk is. Een statement geven waar we dan in geloven. Maar mijn persoonlijke mening is dat een boycot niet de juiste optie is. We kunnen net voetbal en het WK gebruiken om ervoor te zorgen dat er iets verandert aan de rechten van de mens.”

Tielemans: “Tsjechië speelt direct voetbal”

“De dag van vandaag kan alles in voetbal”, is Youri Tielemans voorzichtig. “Drie punten pakken met een goeie prestatie en dan snel terugkeren, dat is het doel. Maar Tsjechië heeft enkele goeie spelers, zijn fysiek sterk en kiezen voor direct voetbal. Het is gewoon zaak voor ons om ons eigen spel op te leggen.” De middenvelder van Leicester City vormt wellicht weer een duo met ex-ploegmaat Leander Dendoncker. “Hij brengt veel energie in de ploeg en zorgt voor veel loopvermogen. Ik voel me rustig naast hem, net zoals ik me rustig voel naast Axel Witsel. Het maakt in principe niet uit wie er naast mij staat. Ik probeer mijn eigen prestatie neer te zetten.”

De wedstrijd is morgen te bekijken op VTM en HLN.be! De uitzending begint om 20u25.

Speel mee met de Gouden 11 en win fantastische prijzen!

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.